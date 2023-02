La empresa de transporte proyectó ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de US$ 5 millones a US$ 15 millones este trimestre, por debajo de la estimación media de US$ 83.6 millones de una encuesta de Bloomberg.

Las acciones cerraron el viernes en Nueva York un 36% por debajo de los US$ 10.31, el mayor descenso desde la oferta pública inicial de la empresa con sede en San Francisco hace cuatro años.

Lyft ha tenido problemas para mantener a los clientes en su plataforma y devolver su cantidad de pasajeros a los niveles previos a la pandemia.

Sus ganancias contrastaron fuertemente con las de Uber Technologies Inc., que registró un aumento del 31% en las reservas de viajes en el cuarto trimestre, superando sus reservas de entrega por primera vez desde la pandemia y demostrando que los consumidores siguen dispuestos a pagar más por un viaje en auto a pesar de la inflación.

“Obviamente, este no es el nivel de crecimiento o rentabilidad al que aspiramos o del que somos capaces, y estamos centrados en impulsar un crecimiento adicional y gestionar los costes”, dijo el cofundador y consejero delegado Logan Green en una conferencia telefónica el jueves. Green dijo que Lyft está “revisando ajustes en el negocio, incluyendo medidas de reducción de costos”.

Las acciones se desplomaron un 74% en 2022, pero habían repuntado un 47% este año hasta el cierre del jueves. Las acciones de Lyft saltaron en el debut bursátil de la compañía en marzo de 2019, cerrando casi un 9% por encima de su precio de salida a bolsa de US$ 72.

Lyft había reducido los precios base de sus viajes en enero para mantenerse al día con una medida similar de Uber. “En relación con hace tres meses, la dinámica competitiva cambió”, dijo Green. “Debemos dar prioridad a los niveles de servicio competitivos”.

Uber proporcionó el 74% de las ventas de viajes compartidos de consumidores estadounidenses a finales de diciembre, mientras que Lyft tuvo el 26%, según Bloomberg Second Measure.