Por restricciones de aforo y cuarentenas, las librerías vieron severamente afectadas sus ventas. Sin embargo, durante la pandemia también surgieron nuevos proyectos. Uno de ellos es La Popular, cadena impulsada por Guillermo Rivas, gerente general de Book Vivant.

“Es una nueva propuesta que hemos lanzado con unos amigos: se trata de una librería basada en rangos de precios”, explica.

Rivas comenta que este modelo es similar al de las librerías de saldos que se ven en otros mercados de la región.

“En el Perú no existen muchas de este tipo. Lo que hicimos fue reunirnos con las editoriales grandes y proponerles que nos permitan comercializar los libros que normalmente suelen quitar del circuito comercial”, agrega.

Las editoriales muchas veces acaban picando estos libros, ya sea porque no cuentan con la cantidad suficiente para distribuir a librerías, no van a reimprimirlos, reimportarlos o simplemente ya cumplieron su ciclo. Además, no les conviene tener guardada esta mercadería, pues incrementa costos, y lo que obtienen por ventas en estos casos es residual.

“Apostamos a un público que tiene buen nivel de lectura, pero no cuenta con alto poder adquisitivo. Ellos, en La Popular, podrían llevarse hasta cinco libros por S/ 50”, manifiesta.

Modelo

Rivas explica que en La Popular la clasificación de los libros no es por secciones temáticas sino por precio. Así, hay títulos de S/ 9.90, S/ 19.90, S/ 29.90, S/ 39.90 y S/ 49.90. “También hay novedades editoriales, pero el 95% de las unidades corresponden a este tipo de oferta”, explica.

“Les pedimos a las editoriales que adaptaran sus remanentes de libros de calidad, pero que no tienen gran circulación, a estos precios”, añade.

El primer local de La Popular se encuentra en Lince. Rivas comenta que la meta es crecer en otros distritos que casi no tienen oferta de librerías como Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, San Juan de Miraflores, entre otros.

“Aspiramos ir abriendo nuevos locales orgánicamente o por franquicia”, afirma.