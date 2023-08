En los primeros seis meses del año, la operación local registró 59,000 nuevas matrículas. En el primer trimestre, que es el más fuerte en los procesos de admisión de las instituciones educativas, se contabilizaron 205,000.

Hasta junio de este año, la empresa registró en Perú ingresos por US$ 339.2 millones frente a los US$ 304.6 millones registrados en el mismo periodo del 2022. El EBITDA se mantuvo en US$ 140 millones con un margen de 41.5%, afectado por los gastos relacionados al regreso a los campus.

“Debido al mayor componente virtual en la nueva presencialidad, (las universidades) no tienen que hacer grandes inversiones en nuevas aulas. Por el contrario, dosifican su inversión de tal forma que más estudiantes caben en la misma área de estudio”, comentó Justo Zaragoza, director del Grupo Educación al Futuro.

Según Zaragoza, las universidades están enfocando sus inversiones en dos rubros: áreas de recreación (cafeterías, comedores, deportivas, gimnasios) y, por el lado académico, en talleres y laboratorios.

La empresa proyecta operar con un porcentaje de clases online de entre 40% y 60% dentro de los próximos tres a cinco años. “Tenemos como objetivo aprovechar nuestro liderazgo en clases en línea e híbridas para un crecimiento ligero del capital, menor al 5% del Capex”, indicó Eilif Serck-Hanssen, presidente y director ejecutivo de Laureate Education, durante la presentación de sus resultados trimestrales.

Para este año, Laureate aumentó sus expectativas de crecimiento. “Esperamos un crecimiento de los ingresos para 2023 del 19% al 20%, un 10% más que el 2022″, indicó Serck-Hanssen. Asimismo, en los próximos tres a cinco años a nivel global, la compañía mantiene el objetivo de crecer en ingresos entre 8% y 10%.

En tanto, ante la eventual venta de las operaciones del grupo en Perú, que habría sido retomada luego de paralizarse debido a la pandemia, tanto la UPC como la UPN no se verían afectadas debido al buen posicionamiento de ambas y a los procesos de licenciamiento que sacaron a algunas universidades del mercado, según Zaragoza.

“Cibertec tiene bastante espacio para crecer. En el mercado de universidades hay más competencia, pero en el área técnica hay más por crecer porque la empleabilidad y demanda de técnicos es mayor”, comentó el director de Educación al Futuro.

El ejecutivo indicó que la segmentación de las dos universidades del grupo en Perú le da espacio a la empresa a continuar con índices de crecimiento.