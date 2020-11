Empresas







Latinoamérica recibirá US$ 11,900 millones de inversión de Enel entre el 2021 y 2023 El grueso de la inversión se destinará a energías renovables, redes e infraestructuras, con US$ 5,100 millones y US$ 5,950 millones, respectivamente, según el plan estratégico difundido por Enel.