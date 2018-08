negocios Latam Airlines reporta pérdida de US$ 114 millones en segundo trimestre El resultado de Latam se compara con los perjuicios por US$ 138 millones que anotó en abril - junio del año pasado y unas pérdidas de US$ 125 millones estimadas por analistas consultados en un sondeo de Reuters.

Aterrizaje de emergencia en Pisco. (Foto: USI) Foto: USI) USI