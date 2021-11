Empresas







LATAM Airlines anuncia plan por US$ 8,190 millones para salir de la crisis El plan de LATAM comprende el lanzamiento de una oferta de US$ 800 millones de dólares en derechos preferentes mediante la emisión de acciones ordinarias y la emisión de bonos convertibles ofrecidos preferentemente a los accionistas de la compañía por unos US$ 4,640 millones.