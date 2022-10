Justamente a fines de setiembre lanzó –a través de la marca Sedal– su producto para el cabello Sedal Zero Caspa, con activos y vitaminas para eliminar la caspa del cabello.

“Desde Unilever invertimos más en las marcas con propósito, ya que estas crecen tres veces más que las marcas que no tienen propósito. Lo que hemos venido haciendo con Sedal -en los últimos 18 meses- es reforzar ese propósito con innovación que tiene la marca Sedal, que es la afirmar el empoderamiento femenino”, explicó.

-¿Qué otros productos, para lo que resta del año, tiene previsto lanzarse en esa línea de innovación y desarrollo?-

Tenemos alrededor de 20 marcas en el mercado peruano. La verdad es que estamos ante un semestre de muchísima innovación. Justamente estamos innovando en todas nuestras marcas dedicadas al cuidado del cabello -además de Sedal- con Savital, Dove y en Ego ya que estamos trayendo innovación relevante para el consumidor peruano. A la par, acabamos de relanzar todas nuestras gamas de desodorantes en la marca Axe, Rexona y Dove. En todas las categorías de cuidado personal, en la que lideramos en el mercado peruano, estamos trayendo una mejora de nuestros productos.

-¿Qué innovaciones vendrán de estas marcas y desde cuándo?-

Ya hemos puesto al mercado Sedal anticaspa. En lo que resta del año están llegando a nuestras góndolas innovación de anticaspa para Savital. En tanto que, acabamos de lanzar un nuevo gel en Ego, ya que -ahora- que se está volviendo a dinamizar la demanda de geles para el cabello, por primera vez vamos a invertir en esa marca en publicidad.

-¿Cómo ha cambiado el consumo tras el COVID?-

Lo que vimos durante el 2020 dentro de la categoría de cuidado personal, es que las marcas más puras y duras de higiene tuvieron crecimientos más rápidos en relación a aquellos relacionadas con la belleza o cosmética. Esa tendencia, con la vuelta a la normalidad, está variando de nuevo ya que -ahora- la categoría de higiene pura y dura se está comportando de una manera distinta que aquella relacionada a la parte cosmética, que son segmentos de mayor interacción social, y en la que vemos una mayor demanda de los consumidores nuevamente.

-¿En cuánto ha crecido la demanda?-

En cada mercado es una variable distinta. Kantar decía que, en la primera mitad del 2020, el mercado de desodorantes -por ejemplo- estaba creciendo en 20%. El dato exacto actual no lo tengo, pero lo que vemos es que actualmente crece menos la parte dura y pura de higiene y más que la parte cosmética y de belleza.

-Respecto al ticket promedio, ¿el consumidor está comprando más?-

Ahí también hay un cambio. Lo que hemos visto desde la pandemia es que se redujo la cantidad o la frecuencia de visita al punto de venta, pero aumentó el ticket medio en cada acto de compra. Esta forma de consumir se ha mantenido postpandemia. Es decir, se ha reducido la frecuencia de visita a los puntos de venta, pero cuando van (los consumidores) gastan más.

-¿Para el próximo año, qué nuevos lanzamientos se esperan realizar?-

Seguiremos apoyando y desarrollando a las marcas con propósito debido a que estas -con estudio demostrado- crecen tres veces más que aquellas que no lo tienen. Las marcas con propósito son aquellas que tienen una finalidad de ayudar a la sociedad y al planeta. Por ejemplo, en el caso de Sedal Zero Caspa es un producto que cuenta con certificado PETA, que implica que este producto no ha sido testeado en animales. Todas nuestras marcas con propósito como son Sedal, Dove, Pons y Cif son nuestras apuestas para el 2023 . Lo haremos a través de innovación y desarrollo, es traer nuevos productos para nuevos segmentos y siempre respondiendo a las necesidades del consumidor local.

-¿Cuánto es la inversión en innovación para estas marcas?-

Para Perú es difícil estimar un número ya que hacemos innovación, (pero la inversión) es global o regional. Justamente se invirtió, de manera global, un total 847 millones de euros en innovación y desarrollo el año pasado. La innovación es nuestra razón de ser. Por ejemplo, hemos relanzado todos nuestros desodorantes y -a la par- hemos mejorado la tecnología que se usa para ello, lo que permite alcanzar un beneficio en favor del consumidor para que la fragancia dure hasta 72 horas. En ese camino seguiremos de la mano con tecnología superior en nuestras marcas con propósito.

-¿Qué categorías esperan explorar?-

Nos enfocaremos en la categoría y segmento de cuidado personal, en la que queremos hacer crecer el consumo. Vemos una gran oportunidad en segmentos tales como desodorantes, cuidado del cabello, cuidado personal y cuidado facial. Estas con las cuatro grandes categorías en la que nosotros seguiremos poniendo nuestro foco , con innovación y tecnología.

Nota

El gerente general de Perú agregó sus dos grande metas. La primera es generar penetración de todas sus marcas para que estén presentes en la mayoría de hogares peruanos. “ Lo que buscamos es entrar a más hogares para lograr nuestra meta de sostenibilidad y propósito ”.

”. La segunda es hacer crecer las categorías y desarrollarlas de la mano con los clientes -como, por ejemplo- la de desodorantes que tiene hay un espacio muy grande de crecimiento por el uso y la frecuencia. Lo mismo pasa con los productos para el cabello.