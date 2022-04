Ahora que la pandemia está controlada y las actividades presenciales se retoman casi por completo, la empresa Kuna, dedicada a la comercialización y fabricación de prendas de alpaca y vicuña, mejora sus expectativas de venta.

“Considerando la coyuntura (sanitaria) en la que estábamos, las prendas confort cobraron más relevancia. Pero el ticket promedio cayó a US$ 180, mientras que lo normal es que se mantenga entre US$ 200 y US$ 250″, sostiene Karen Neves, gerente de retail de Incalpaca.

Detalla que esto se debería también a que las campañas en los últimos años fueron muy agresivas. Pero la expectativa de Kuna para el 2022 es elevar el ticket y las ventas en 20%.

“Notamos un incremento en las categorías que son para salir como abrigos, sweaters y pashminas”, refiere.

A raíz de la pandemia la firma logró capturar a un público más joven, que está “interesado en las fibras naturales y la sostenibilidad”, anota Neves tras agregar que no solamente miran la categoría confort sino todo el portafolio.

En tanto, refiere que el público local ganó mayor importancia para la firma. Así, peruanos y extranjeros ahora tienen la misma representatividad, mientras que antes el último tenía 70% de participación.

“La estrategia omnicanal ayudó mucho. Cuando se regule el sector turismo podríamos alcanzar un 60% versus 40% de local”, apunta.

Proyectos

Karen Neves recuerda que en la pandemia Kuna tuvieron que cerrar seis tiendas a nivel nacional. Es por ello que si bien proyectan crecimiento, aún no llegarían a los niveles prepandemia, solo a un 60%.

Con la finalidad de recuperar paulatinamente el volumen de sus tiendas, para este año Kuna proyecta abrir dos puntos de venta en el país y también en el extranjero.

“Estamos expectantes a la reactivación del turismo y como hemos ganado público local, entonces buscaremos una ubicación estratégica para llegar a ambos”, afirma.

Pese a ello, Karen Neves comentó que los planes se analizan con cautela por la incertidumbre.

La gerente de retail de Incalpaca también reveló que evalúan llegar este año a España y Canadá a través de franquicias.

Precisiones