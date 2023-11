De enero a julio del 2023, la actividad en la construcción habría caído en 8.8%, según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), impactando en diferente medidas a los proveedores y fabricantes de materiales, entre ellos, de tuberías. Aun así, las ventas de Koplast crecen en volumen, apoyadas por su diversificación hacia otros sectores. Conozca las perspectivas de la compañía y las siguientes inversiones tras la apertura de sus dos nuevas fábricas en Perú, en entrevista con su gerente general, Rodolfo Salazar Días.

Por los resultados a la fecha, ¿cómo cerrará Koplast el 2023?

En volúmenes (toneladas), esperamos crecer cerca de 40% a pesar del declive del sector de tuberías plásticas de PVC y polietileno, en el cual por cifras de importaciones de materia prima para la fabricación ya se estima una caída por encima de 30%.

En ese contexto, ¿qué factores impulsan a su empresa?

La diversificación. La inversión pública este año ha sido bajísima. Hay alrededor de S/ 5,000 millones de inversión en saneamiento que deberían estarse ejecutando desde el primer trimestre del año y hasta ahora no tiene adjudicación. Por ello, hemos ido a otros mercados, como autoconstrucción, distribución ferretera, industrial y minero. Industria y minería ya representan 10% a 12% de las ventas siendo este el primer año en esos sectores.

En ese sentido, ¿Koplast continua invirtiendo en plantas?

Sí, la planta de Chiclayo fue inaugurada en agosto y la de Arequipa está para iniciar operaciones a finales de diciembre. Es una apuesta a largo plazo y pensada en la agroindustria en el norte y la minería en el sur.

¿Cuál ha sido la inversión?

Hemos invertido no solo en las dos plantas nuevas, sino también en la modernización de nuestro laboratorio de materiales y aumento de capacidad productiva de la planta de Lurín. La inversión de este año ha sido muy importante, de alrededor de US$ 5 millones en infraestructura, pero también en materias primas para las tres plantas.

¿Cómo crecerá su participación a partir de estas inversiones?

Nuestro share se ha duplicado frente al año pasado, y el objetivo del próximo es acabar en primer lugar ya con las tres plantas operando. El líder actual tiene 22% de participación.

Expectativas y proyectos el 2024

¿Cuál es la proyección para el 2024?

La proyección de crecimiento es un poco más ambiciosa ya con las tres plantas operando los 12 meses: apuntamos a crecer 50%. Eso será apoyado por un par de iniciativas importantes adicionales.

¿Qué iniciativas?

Haremos una inversión que supera US$ 1 millón para la línea de accesorios inyectados de PVC. Vamos a incrementar nuestro portafolio y capacidad instalada de esa línea, que complementa a las tuberías, para atender a la minería e infraestructura publica, construcción y agro con manufactura local. Haremos un centro de inyección de gran capacidad en Lurín.

Adicionalmente, haremos una campaña de comunicación muy fuerte sobre una aplicación en el producto. El tubo es un commodity, pero el próximo año queremos distinguir el producto, brandearlo, enfocado sobre todo a la autoconstrucción y distribución ferretera.

¿Hoy ya producen los accesorios de PVC?

Sí, pero en una capacidad mucho menor. Nuestra capacidad instalada se va a cuadruplicar con esta inversión, centralizada en Lurín. Además, se triplicará la cantidad de productos. Hoy tengo 25 SKU y llegaremos a 80.

Mercados del exterior

¿La línea de accesorios apunta solo a Perú?

Es para el mercado local en el segmento de la autoconstrucción, pero también para el exterior. Ya estamos en Costa Rica con 150 a 200 toneladas despachadas al mes. Es constante, pero despachamos únicamente tubos. Vamos a complementar con accesorios. Lo mismo ocurrirá en Ecuador. El 2024 tenemos la firme visión de penetrar ese país y ya estamos trabajando en la prospección comercial con distribuidores de Guayaquil y Quito.

En su momento, ¿también exportaron a Bolivia?

Desde 2015 atendemos Bolivia, pero ahora está con problema de divisas. Es un mercado que con la planta de Arequipa pensamos fortalecer. Además, no perdemos de vista al norte de Chile, que es interesante. Este año, Bolivia es un mercado que no hemos buscado, pero con la inauguración de la planta de Arequipa retomaremos las relaciones comerciales, esperando que la situación de la moneda extrajera mejore.

Así, ¿cuánto llegarán a pesar las exportaciones en las ventas totales?

Para el próximo año, esperamos que las ventas de comercio exterior representen 10% de nuestro volumen de ventas. A la fecha es el 5%.

Había un proyecto de una planta en Centroamérica, ¿sigue vigente?

Estaremos dando en Costa Rica un primer paso, abriendo una bodega de almacén de productos en alianza con un socio comercial el primer semestre del 2024. En una segunda etapa vendrá la planta en el segundo semestre, para acabar el año ya con la planta.

Nuevas líneas y tubos corrugados

¿Cómo va el proyecto de productos de plástico madera?

Tenemos la propuesta del plástico madera, que es producto de residuos vegetales con una formula aprobada para hacer listones machihembrados que reemplazan a la madera con mejores propiedades. El 2024 es muy poco probable que salga con un plan de comercialización, pero sí es altamente probable que el 2025 se puedan avanzar con estas ideas de economía circular.

En tanto, ¿asoma alguna nueva línea?

Osinergmin ha dado una norma para que los centros históricos del país pasen de cableado aéreo a subterráneo. Es algo que tenía que pasar hace tiempo y nosotros contamos con tubo corrugado de polietileno para ello. Fue una inversión del 2018, superior a los US$ 2.5 millones para implementar la primera línea de tubos corrugados el Perú. Ya tiene consumo en Lima.

La electrificación subterránea de todos los centros históricos del país se va a masificar, lo haremos a nivel nacional. Se prevé para el próximo año una muy importante venta de tubería corrugada de polietileno.

¿Cuál es la perspectiva con ese producto?

Esperamos que nuestras ventas de tubos corrugados se dupliquen, lo que nos ayudaría tremendamente a este plan de crecimiento y que seguramente nos obligue a traer una segunda línea de polietileno corrugado.

Costos y precios a la baja

¿Cómo vienen los costos de las materias primas?

A diferencia del año pasado, nuestro problema es que están cayendo demasiado los costos de la materia prima y por ello la facturación cae. En volumen, la importación de la materia prima ha decrecido como 30%, pero en valor en dólares ha caído más de 50%. Las fábricas este año van a facturar menos.

¿Koplast también caerá en valor?

Estamos creciendo en volumen y casi que empataré las ventas del año pasado en valor. Tengo competidores este año que en volumen decrecen cerca de 50%.

¿Cuáles son las cotizaciones?

Ya estamos en precios muy cercanos a prepandemia. El 2019, la tonelada de resina estaba entre US$ 650 y US$ 750 y ahora está entre US$ 750 y US$ 850. El año pasado llegó a US$ 2,000 la tonelada, fueron precios exorbitantes pero que ayudaron a que los niveles de facturación del sector sean importantes.

¿Ven una oportunidad de negocio con la apertura del megapuerto de Chancay?

Dinamizaría la economía en general y seguramente habrá habilitaciones urbanas en las cuales podemos participar. En el proyecto hemos atendido con algunas cosas, pero creería que lo más importante será la competencia que generará con el puerto del Callao bajando los costos que tiene exportar en el país.

HOJA DE VIDA:

Nombre: Jesús Rodolfo Salazar Días

Cargo: gerente general de Koplast

Edad: 35 años

Estudios: Comunicaciones y marketing

Trayectoria: 15 años de experiencia laboral

Hobbies: Podcast de fútbol (A2Toques)

