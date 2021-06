Empresas







Karoon Energy se retira de exploración de Lote Z-38 y socio Pitkin prevé devolverlo al Estado peruano El socio de Pitkin Perú, unidad de PXP Energy Corporation, no buscará extender el acuerdo de exploración en el lote. Pitkin Perú reclama daños por más de US$ 100 millones a KEI (Perú Z-38) Pty Ltd Sucursal del Perú.