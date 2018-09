Juan Fernando Correa: Por una integración del comercio físico y virtual

La disrupción digital ya empieza a ser una realidad en el Perú. La innovación ha dejado de ser solo una palabra académica y se ha integrado en más de una actividad empresarial.

El asunto ahora es cómo las grandes organizaciones abordarán estas nuevas tendencias para no quedarse en el camino. Este tema fue abordado por los líderes de transformación e innovación corporativa del país en el CEO Summit Corporate Venturing Perú, organizado por Movistar, El Comercio y Wayra.

Amazon ha generado una disrupción absoluta en el retail y en Internet, así que para Falabella el objetivo es claro. Buscamos convertirnos en el líder de comercio electrónico en la región y la compra de Linio es una manera de acelerar el proceso, ya que este es un marketplace donde empresas de diferentes marcas exponen sus productos y se facilita el proceso de compra con la cadena de pagos y el delivery.

Dentro del negocio de los centros comerciales, ahora se debe ser bicanal; atender al cliente donde él está, como quiere y de manera totalmente transparente. Sabemos que el mundo físico y el virtual se van a integrar. En el futuro, vamos a operar en ambos sectores como Amazon, que tuvo que comprar a WholeFoods, por ejemplo.

En el futuro, la diferencia estará en “de dónde viniste”, del mundo físico o del virtual. Eso determinará qué fortalezas y debilidades tienes.

Por otro lado, incorporar a los emprendedores como jugadores importantes en la estrategia de la empresa es un reto gigantesco.

Conocemos historias de empresas, como Kodak, que fracasaron porque no pudieron entender el contexto ni adaptarse aceleradamente.

La innovación debe comenzar desde arriba. Si la cabeza no está convencida de la necesidad, no va a funcionar hacia abajo. Además, debe haber una claridad en los objetivos. No sirve de nada traer a un innovador externo para hacer algo si no tienes el objetivo claro de lo que buscas, cuál es la razón del cambio. Ese objetivo debe poner al centro al cliente.

Finalmente, es un requisito tener una estructura interna de innovación. Si los CEO o los accionistas no lo ven, va a ser difícil que surjan los cambios.