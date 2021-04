JP Morgan modificó su recomendación para invertir en acciones de bancos peruanos ante “el creciente riesgo político” en el país.

Así, ahora las acciones de Credicorp e IFS tienen una calificación de infraponderar, es decir que el banco de inversión aconseja disminuir la participación de estos activos en los portafolios de los inversionistas. La recomendación previa era neutral, es decir mantener la ponderación de los títulos peruanos.

“Nuestra visión ahora está más alineada con la infraponderación en Perú de nuestro equipo de estrategia”, señala el reporte elaborado por Domingo Falavinas, analista de JP Morgan.

Dado que la popularidad del candidato de izquierda Pedro Castillo junto con su discurso son percibidos como económicamente poco ortodoxos podría haber un riesgo a la baja para las valoraciones de las acciones de la banca local, sostiene el informe.

La eventual llegada de Castillo a la Presidencia del Perú podría significar un riesgo la continuidad de las actuales políticas económicas.

En ese sentido, JP Morgan también ha disminuido el precio objetivo proyectado para el título de Credicorp (de US$ 170 a US$ 130), como para el de IFS (hasta US$ 28 ).

Hay además otros riesgos que enfrenta el sector bancario.

Riesgos

Por ejemplo, los topes a las tasas de interés, aprobados por el Congreso, pueden ser menos técnicos y más perjudiciales de lo que los inversionistas consideran en este momento advierte JP Morgan.

Considera que la independencia del BCR no puede garantizarse en un entorno disruptivo y, además, se debe tener en cuenta que el nuevo gobierno puede nombrar a tres de los seis miembros del su directorio.

De otro lado, los nuevos apoyos al programa de Reactiva Perú y una actividad económica más débil son apenas alentadores para el sector financiero, añade el reporte.

Comparación

En ese contexto JP Morgan favorece en este momento la inversión en bancos chilenos.

“En nuestra opinión, el rendimiento superior de los bancos chilenos aún continúa. Por lo general, comparamos los bancos peruanos con los bancos chilenos debido a materias primas y factores macroeconómicos similares”, refiere el banco de inversión.

Y eso a pesar de que la banca peruana tiene un mayor potencial de crecimiento (con niveles más bajos de penetración) y una similar generación de valor que la banca del vecino país, refiere el informe.

Si sale elegido Castillo no está claro cómo se comportará la rentabilidad patrimonial (ROE) de las entidades financieras peruanas, que ya viene disminuyendo, estima JP Morgan. “La menor actividad económica, los impuestos y la regulación pueden tener impactos importantes en nuestras estimaciones actuales”, indica el banco de inversión.

Un posible cambio en la perspectiva electoral que favorezca la candidata Keiko Fujimori o un cambio material en el discurso de los candidatos antes de la segunda vuelta del 6 de junio podría impulsar a las acciones bancarias a obtener mejores resultados, dice el informe. En ese caso, las acciones de Credicorp podrían tener un desempeño más sólido al inicio dada su mayor liquidez, comparada con los títulos de IFS.

Bonos

Por su parte, Citigroup rebajó la calificación de los bonos soberanos peruanos en soles a neutral desde una “pequeña sobreponderación” después del reciente sondeo electoral.

El perfil de riesgo ha cambiado para peor, con un “resultado muy posible en el que Castillo se convierta en el próximo presidente”, señalaron estrategas de Citi.

¿Qué esperar de Castillo y los bancos?

Asumiendo que el candidato Pedro Castillo no se moverá al centro del espectro político de llegar a la presidencia, la banca podría esperar algunos puntos de presión, estima JP Morgan. Primero, Castillo está en general en contra de la concentración económica en diferentes sectores, lo que podría ser una advertencia para los bancos, señala en un reporte. En segundo lugar, también aboga por topes a las tasas de interés en el sistema financiero. En tercer lugar, se opone al actual sistema de pensiones, que podría afectar una parte del negocio de los bancos (por ejemplo AFP Prima es parte de Credicorp). “Las AFP las desactivaríamos inmediatamente”, ha declarado Castillo. Finalmente, una de las propuestas de su partido es crear un nuevo banco estatal (“Banco Nacional de Los Trabajadores”), refiere JP Morgan.