Apple Inc. nombró a uno de sus principales ejecutivos de software, Kevin Lynch, para supervisar su incipiente proyecto de vehículos autónomos después de que el líder anterior se marchara a Ford Motor Co.

Lynch, un veterano de Adobe Inc. que se unió a Apple en 2013 para dirigir el grupo de software para los esfuerzos de la compañía en materia de salud y relojes inteligentes, reemplazó a Doug Field como gerente a cargo del proyecto del automóvil, según personas con conocimiento del tema.

El ejecutivo comenzó a trabajar en el proyecto a principios de este año, cuando se hizo cargo de los equipos que manejan el software subyacente. Ahora supervisa a todo el grupo, que también incluye ingeniería de hardware y el trabajo de los sensores de vehículos autónomos, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la medida no es pública.

Este cambio es el último en la tumultuosa historia del proyecto. Desde que Apple se embarcó en su plan de desarrollo de un vehículo autónomo alrededor de 2014, el esfuerzo ha visto cambios de dirección, despidos de ingenieros y cambios de estrategia, todo ello en secreto.

Lynch se dio a conocer en Apple como vicepresidente de tecnología, creando el software watchOS. También dirige el desarrollo de software relacionado con la salud, que incluye la aplicación Health en los iPhones y aplicaciones para estudios de investigación. Sigue contribuyendo a los esfuerzos del Apple Watch y del software de salud, pero ha estado menos activo en el desarrollo de esos productos en los últimos meses.

No está claro si la compañía acabará recurriendo a un líder diferente para su esfuerzo automovilístico —conocido internamente como Proyecto Titán— si avanza lo suficiente como para que Apple confíe en lanzar un vehículo de conducción autónoma completo. La partida de Field a Ford fue vista como una señal de que un automóvil de Apple no llegaría en un futuro cercano. El trabajo en el producto sigue siendo prematuro, y empleados de Apple anticipan que no se lanzará hasta dentro de muchos años.

Field, que se hizo cargo del proyecto de automóviles de Apple en 2018, se retiró el martes de la compañía para convertirse en ejecutivo de Ford a cargo del trabajo de tecnología avanzada. Un portavoz de Apple declinó hacer comentarios sobre el nombramiento de Lynch.

La elección de Lynch para dirigir el proyecto automotriz indica que gran parte del enfoque de la compañía sigue siendo el software subyacente y la tecnología de autoconducción, en lugar de la mecánica física del vehículo. Lynch ha sido un ejecutivo de software durante décadas, no alguien que supervise equipos de hardware. Tampoco ha trabajado nunca en una empresa de automóviles.

Esto contrasta con los ejecutivos anteriores. El primer director del proyecto de automóviles de Apple, Steve Zadesky, fue ingeniero de Ford al principio de su carrera. Field, por su parte, fue un alto ejecutivo de Tesla antes de hacerse cargo del proyecto de Apple.

Apple sí cuenta con algunos altos directivos que siguen en el proyecto y que provienen del mundo del automóvil. El equipo incluye a antiguos ejecutivos de Tesla que dirigen los interiores y exteriores de los vehículos, los trenes de transmisión y el software de autoconducción. A principios de este año, Apple también contrató a Ulrich Kranz, que ayudó a dirigir los trabajos sobre vehículos eléctricos en BMW y cofundó la startup de vehículos autónomos Canoo. Pero la empresa ha perdido a varios otros directivos, además de Field.

John Giannandrea, jefe de los esfuerzos de inteligencia artificial de Apple, fue elegido para supervisar a Field y el proyecto de automóviles el año pasado después de que el exlíder de hardware Bob Mansfield jubilara. Lynch, sin embargo, depende de Jeff Williams, director de operaciones de Apple.