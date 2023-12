La exploradora canadiense Kaizen Discovery, dueña del proyecto de cobre y oro Pinaya, ubicada entre los departamentos de Arequipa y Puno, anunció que celebró un acuerdo de arreglo definitivo en el que Ivanhoe Electric (IE) adquirirá todas sus acciones ordinarias en circulación.

Ivanhoe Electric ya era propietaria de 54,428,970 acciones de Kaizen, lo que equivale al 82.54% de ellas, por medio de su filial Ivanhoe Electric (BVI) Inc. “Es una oportunidad para los accionistas de Kaizen de participar en el potencial aumento futuro del valor de IE, que incluirá el proyecto de Kaizen, debido a la sólida experiencia de la compañía en el espacio minero junto con su uso de tecnología y capacidad financiera”, destacó en un comunicado oficial.

En su operación local, Kaizen era propietaria del proyecto Pinaya, comparable con otros proyectos ubicados en la zona de Andahuaylas-Yauli, que contiene algunos de los desarrollos recientes de minas de cobre más grandes del mundo y el cual inició un programa de perforación de exploración de 3,000 metros en 2021.

Proyecto Pinaya

En 2015, Kaizen Discovery y AM Gold (AMG) anunciaron un acuerdo de compra que le transfirió a la primera el 100% del proyecto Pinaya. Kaizen adquirió Canper Exploraciones, subsidiaria peruana de AM Gold, por alrededor de US$ 400,000 (500,000 dólares canadienses).

Pinaya cubre 192 km2 e incluye más de 25 km de largo dentro del cordón de pórfido Andahuaylas-Yauri al sureste de Perú. El cordón alberga numerosos sistemas de pórfidos y skarn (tipo de yacimiento) de clase mundial, incluyendo Las Bambas, Tintaya, Constancia, Haquira y Antapaccay.

En 2022, en un prospecto preliminar remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), la compañía detalló información sobre la presencia de mineros ilegales y artesanales en la zona.

