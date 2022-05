El club deportivo Sporting Cristal no paga el derecho del uso del estadio Alberto Gallardo -llamado Estadio San Martín de Porres- pese a que hace uso de su infraestructura desde hace cinco años, informó el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Rubén Trujillo.

“Del Sporting Cristal tenemos una imagen que es una institución seria, todos tenemos la imagen. No obstante, ellos usan el estadio San Martin de Porres que no es de ellos sino del IPD, (pero) no pagan alquiler ni derecho de uso desde hace 5 años. Hacen uso del predio usando un acta provisional”, indicó a RPP Noticias.

El funcionario dijo que ha descubierto que el IPD tiene 600 convenios firmados con diferentes instituciones supranacionales como gobiernos regionales, distritales y provinciales a través del cual se les sede instituciones deportivas del IPD para que los administren a favor de sus contribuyentes. Sin embargo, el 70% de estos convenios ya venció. “Lo que estamos iniciando es un proceso de identificación para ver qué hacemos y certificar que se cumplan los compromisos”, acotó.

Recordó -en esa línea- que a diferencia de otras federaciones deportivas, el caso de la federación de fútbol “es una isla” dado que se rige por una ley particular, conocida como la “Ley Oviedo”. No obstante, añadió que algunos clubes de fútbol “esperan seguir viviendo del dinero que les da el IPD”

“El fútbol es una isla porque tiene mucho dinero. Ellos se rigen por la Ley Oviedo. A nosotros no se nos permite intervenir administrativamente. Tenemos relación por la Sub17. Pese a ello, le exijo a esta federación y a todos un trabajo más prolijo. Tienen la posibilidad para buscar sponsoria, pero algunos se quedan en el esfuerzo y esperan seguir viviendo del dinero que les da el IPD”.

Acotó que hay federaciones que no rinden cuentas al IPD por el dinero que se les entrega, lo que termina con la imposición de acciones administrativas para que se devuelva el dinero y que termina en juicios, en algunos casos.

A nivel de infraestructura deportiva, dijo que IPD tiene coliseos como el Dibós que no tiene el certificado de Defensa Civil desde hace años y que para obtenerlo necesitan de una partida cercana a los S/ 600 a S/ 700 millones.

“Estamos iniciando los trámites para pedir ampliaciones y demanda adicionales de presupuesto para esto. Ya está en curso una demanda adicional de S/ 78 millones para recuperar la infraestructura de estos estadios y va a ver una partida adicional porque el Estado peruano por decisión política ha decidido que el 2023 se desarrolle el mundial de futbol Sub17″, puntualizó.

