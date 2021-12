La capacidad de adaptarse y ofrecer soluciones innovadoras a diferentes problemas de la sociedad hace a las startup atractivas en el ecosistema de inversión. Y son esas fortalezas las que además empujan su crecimiento incluso en contextos como de el de la pandemia o incertidumbre política. Un ejemplo de ello es Perú, cuyos emprendimientos atrajeron inversiones importantes que alcanzarían este año una cifra récord, según Gustavo Vizcardo, country manager del Programa Suizo de Emprendimiento.

Cabe indicar que la Asociación de Capital Semilla y Emprendedor estimó en setiembre último que la inversión a startups peruanas cerraría el 2021 en US$ 100 millones, más del doble de lo obtenido en el 2020, cuando cerró en cerca de US$ 45 millones. Pero para Vizcardo, el monto incluso podría ser mayor al término de diciembre. Y es que solo la startup de tecnología educativa Crehana levantó en una ronda serie B, US$ 70 millones este año; en tanto la startup Favo captó US$ 26 millones, por citar algunos casos.

“Aunque es difícil hacer pronósticos, se podría decir que en el 2022, (la inversión en startups) podría ser igual o mejor que este año. Todo dependerá de que los actores (emprendimientos) empiecen a expandirse a mercados más grandes de la región y ello justifique el levantamiento de capital”, declaró Vizcardo en diálogo con Gestión.pe.

Al respecto, resaltó cómo desde el 2015 que empiezan a surgir las startup en el Perú, a la fecha, los líderes del emprendimiento dejan la visión de crecimiento local -Lima y provincias- para ahora hacerlos regional. “Están comenzando a ver mercados como el colombiano, chileno y mexicano”.

Según anotó, inversores de la Unión Europea, México y Estados Unidos son los más interesados en arriesgar capital en portafolios de startup en Latinoamérica. Reflejo de ello es que el 85% de las inversiones en emprendimientos peruanos, a través de rondas serie A, son extranjeras y solo el 15% son fondos nacionales.

Al respecto, anunció que para el primer trimestre del 2022, dos de los socios del Programa Suizo de Emprendimiento -cuyo trabajo inició en 2015 en el país-, concretarán la conformación del primer fondo de inversión basado en el Perú que alcanzaría los US$ 20 millones de dólares. “Estamos camino a ello y ojalá que en el transcurso del próximo año se materialice”, sostuvo.

Los retos en Perú

Emprender no es fácil. Cerca del 60% de emprendimientos relacionados a la tecnología e innovación en el país logran alcanzar la fase de maduración, pero de este grupo tampoco todas alcanzan las cualidad para expandirse en otras regiones. Además, un 40% “fracasa”. Aunque, según Vizcardo, ese porcentaje que no se desarrolla no es un resultad negativo del todo.

“Al contrario, alguien que no tiene éxito pero rápidamente lo termina y emprende otro nuevo, es ahí donde hay que ver lo positivo”, señaló. Y si en el futuro el Perú quiere reducir esa cifra de “fracaso”, Vizcardo anota que será importante la capacitación con mentores, que participen en programas de incubación o aceleradoras “que son factores definitivos para elevar la probabilidad de éxito”.

Los inversionistas son conscientes de ello, por lo que -según indicó Vizcardo- la mayoría opta por invertir en varias startups a la vez pues de ellas solo entre el 1% al 5% lograrán tener un retorno exponencial que le devuelva la inversión, otras podrían tener un retorno moderado, y otro grupo, terminaría en pérdida.

¿En qué tipo de startups tienen interés de invertir? Según el especialista, no hay un área específico, pero los emprendimientos con mejores resultados son los relacionados a la logística (caso Chazki),e-commerce, EdTech y Fintech. En el futuro, soluciones para el sector agrícola, minero y pesquero también podrían resultar atractivos.

Dato

-El Programa Suizo de Emprendimiento tiene operaciones en siete países del mundo. En América Latina solo trabaja en Perú. Su objetivo, según explicó Gustavo Vizcardo, es fortalecer los ecosistemas de startups e innovación, a través de socios y organizaciones, además de estar vinculado con la movilización de capital, según explicó durante la III Cumbre internacional de innovación y emprendimiento organizada por el Hub UDEP de la Universidad de Piura.