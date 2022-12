¿Cómo cierra el 2022 Movistar Empresas?

Estamos creciendo en dos dígitos en servicios digitales y por ahí vemos que viene el camino, me refiero al servicio de cloud o nube, seguridad e internet de las cosas (IoT), principalmente. En seguridad fue un año de muchísimos proyectos. Hoy la seguridad es una de las preocupaciones de las corporaciones y hemos crecido en ese negocio. En IoT, por otro lado, es donde tenemos mayor relevancia en el mercado en el Perú y ha sido un negocio muy atractivo para la minería. Tenemos siete minas que ya tienen conexiones LTE privado con Movistar Empresas y esto les permite empezar a automatizar sus procesos de producción y gestión en la mina. Solo en IoT crecimos 26% y proyectamos más crecimiento para el próximo año.

¿La demanda también viene de las pymes?

Empiezan con el desarrollo de los servicios digitales un poco después, más traccionados desde la pandemia. El crecimiento es de 56% año contra año; hay una aceleración enorme de las empresas en la necesidad de crecer sus procesamientos en nube, llevarle seguridad a sus redes y procesos. Y otra línea de negocios que creció fue advertising, casi un 34% este 2022 (frente al año anterior) porque el marketing digital empieza a ser súper relevante en este nuevo contexto el mercado. Históricamente en las pymes el negocio era más de conectividad, pero el mayor crecimiento lo vemos en servicios digitales.

Así, ¿cuál es el balance para la compañía en su conjunto?

Movistar Empresas tiene el 65% del mercado en las corporaciones y empresas más grandes. Ya tenemos las redes de las empresas y de la administración pública en su mayoría, entonces año contra año renovamos esos servicios, no hay mayor crecimiento. Hacemos mejoras, pero sobre esa conectividad robusta básicamente lo nuevo son los servicios digitales. En el mundo de conectividad hay crecimiento que tiene que ver con la fibra, que Telefónica del Perú está desplegando en todo el país muy fuertemente. Estamos cambiando nuestras redes de cobre en las empresas por redes de fibra. En total, tenemos un 4 y pico de crecimiento de todo el negocio, y en mundo digital crecemos 14%.

¿Cuáles son las proyecciones para el 2023?

Vemos otro 15% de crecimiento en servicios digitales, pensando que vamos madurando junto al mercado. En minería, hay algunas empresas más (que podemos atender) y vamos creciendo a la medida de cada uno.

¿Cómo lograrán tal crecimiento?

Por un lado, con colaboración con los grandes jugadores de tecnología; y por otro, con la inversión y la apuesta de Telefónica Tech, que concentra los recursos de servicios digitales, especialmente. Es una unidad de negocios de Telefónica mundial. Hay Tech en Telefónica del Perú, en Chile, Ecuador, México, Colombia, y todas trabajan integradas como grupo. También permite que los expertos de un país puedan trasladar conocimientos a otros mercados.

¿Hay planes de expansión de infraestructura?

Telefónica hace unos años decidió apostar por la fibra óptica como la vena donde circulan las comunicaciones. Tenemos 2 millones de puntos pasados, que son empresas, y seguimos desplegando en todo el país de forma muy acelerada. Es una inversión de Telefónica del Perú para individuos y empresas, donde reforzamos esa fibra con equipamiento que da otra robustez a esas comunicaciones.

¿Cuál es la estrategia con los data center?

Para cada cliente buscamos la mejor solución, pero también podemos trabajar con otros data center si el cliente quiere tener su información copiada en el país o en otro. También trabajamos como grupo para acceder a otros data centers. Tenemos los nuestros y de socios.

Por sectores, ¿cuáles demandan más servicios?

Tenemos clientes privados y públicos. En el mundo de lo público, fue un año extraño. El 2023 vemos que también probablemente sea un poco extraño, porque todos los cambios hacen que a veces las decisiones no tengan la velocidad que se preveía inicialmente. Todo el crecimiento lo pudimos capturar en el mundo privado y tenemos ahí a la minería y los puertos.

Después, también tenemos una fortaleza en la banca. Telefónica ha crecido y acompañado a la banca en su trasformación digital, y es un sector que creció bien este año. El retail, si bien históricamente no era tan fuerte, ahora sí lo está siendo, porque también está incorporando digitalización en sus procesos para hacerlos sostenibles. No solo requerían conectividad sino también proteger sus datos y la información de sus clientes y tiendas. El retail que empieza a ser más digital nos empieza a demandar mayor actividad. Crecimos mucho más en este sector porque la digitalización a partir de la pandemia empezó a crecer mucho más rápido.

¿Cuáles serán las principales fuentes de crecimiento el 2023?

En las corporaciones, primero vemos al IoT. Era el más chiquito, pero estamos viendo mucha demanda. Además de la (establecer una) red privada, es poner la inteligencia sobre esa red para mejorar los procesos. Por ejemplo, en una minera, se pueden monitorear problemas físicos de trabajadores con sensores de fatiga y se puede manejar un camión a distancia. El IoT es el que más va a crecer en todos los rubros y es dar inteligencia a la industria. En las corporaciones después vemos (que puede crecer) el cloud porque varias empresas se estaban animando a llevar su información la nube y en seguridad, se creció mucho el año pasado y vemos que va a seguir al mismo ritmo.

En el mundo de las pymes los servicios de seguridad van a crecer casi al doble porque estas empresas están encontrando la importancia de cuidar la data. También vemos un fuerte crecimiento en cloud, pero aun la digitalización de sus procesos está más demorada.

¿Cómo se encuentra la adopción del IoT en las grandes empresas?

Está en fase inicial. Las primeras fueron las mineras que se animaron a poner redes privadas de LTE. Tenemos siete proyectos, pero hay mucho más para crecer. Y en el retail, lo hemos hecho en una sola empresa, pero muchas pueden también tener sus redes privadas y mejorar sus procesos, inclusive en el agro. El IoT en el Perú está en una fase bien inicial, por eso tendrá mayor crecimiento que otros servicios digitales.

En conectividad, ¿ha ido avanzando el 5G en el sector corporativo?

Lo tenemos en nuestro portafolio también para las empresas: el 5G privado. Hay alguna ventaja en la digitalización de procesos con 5G, pero en el estadio en el que estamos aún hay mucho para sacarle provecho al LTE, que es la tecnología actual, poder hacer un cambio al 5G es muy posible, pero hay un recorrido importante y ganancia por capturar por el LTE privado.

¿En qué invertirá la empresa el 2023?

Telefónica del Perú hace una apuesta fuerte en la fibra; lo hacemos como compañía y hay mucho por hacer. En Telefónica B2B, el capex lo reservamos para cada cliente en función de lo que nos pida; sabemos por dónde viene el mercado y aparte tenemos diferentes modelos de negocio. La inversión la podemos gestionar de diferentes maneras, usamos modelos de renting. Vamos a seguir invirtiendo en las redes, reforzando esta conectividad, pero también en el negocio de seguridad, nube, IoT, vamos a tener ahí el capex.

¿Cómo está el mercado en términos de competencia?

Hay diferentes negocios. En las redes fijas de todos los clientes tenemos el 65% del mercado, pero en el mundo móvil, que es mas competitivo, estamos en 30% del mercado. Ahí tenemos competidores importantes con los que estamos hoy en un equilibrio sano. Los servicios digitales son un mundo diferente; hay competencia de nicho. Si bien Telefónica tiene todas las capacidades digitales, en el mercado hay especialistas en seguridad y otros con algún data center. Entonces ya es una competencia diferente.

En seguridad está mucho más repartido; hay players muy chicos; y en el negocio de cloud, están los grandes como Google, Amazon, con los cuales trabajamos. No los consideramos competidores, sino más bien socios porque nos interesa más el camino hacia la nube. No es nuestra estrategia competir con nube propia, la tenemos para el que quiere usar la nube de Telefónica, pero con el resto no trabajamos tanto en competencia sino más integrados.