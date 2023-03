Mariana Fernández, gerente de ventas de la empresa, declaró a Gestión que, lograron colocar 824 departamentos en Lima Metropolitana, donde el 30% fueron en Lima Top, con un ticket promedio de S/ 1 millón y el 70% en Lima Moderna con S/ 550 mil. Estos resultados le permitieron captar el 12% de participación de mercado.

Con respecto a su rendimiento en Estados Unidos, lograron vender el 25% de su primer proyecto (Gable Village), que será entregado en dos años, luego de una inversión de US$ 97 millones y conseguir un ticket promedio de US$ 2.5 millones por cada departamento. “Esta zona tiene un potencial de crecimiento enorme, por lo que hemos decidido invertir US$ 107 millones en el proyecto ‘33 Alahambra’, que inicia este año y donde el precio promedio de las viviendas será US$ 1.8 millones”, explicó.

“Cuando iniciamos el primer proyecto, no habíamos calculado una demanda tan activa en poco tiempo. Es un gran inicio en nuestra etapa de expansión y vamos a incorporar dos nuevos proyectos para este año en Florida y evaluaremos explorar nuevos destinos para el 2025 como México y Panamá”, anunció la ejecutiva.

Proyectos nacionales

Con respecto a sus planes en el Perú, el grupo inmobiliario potenciará su oferta en proyectos para Techo Propio en el norte del país. “Hemos desarrollado un proyecto de 1,200 viviendas en 5 etapas y logramos vender 225. Los terrenos son de 70 m2, con posibilidad de un segundo piso y está dirigido a familias que no superen los S/ 4,000 en ingresos”, explicó la especialista.

Para este año, la inmobilaria planea cerrar con cuatro nuevos proyectos en el norte, entre ellos el Miraflores Country Club en Piura, que cuenta con 1,878 unidades y es del programa MiVivienda. “También hemos comprado un terreno en Chiclayo y estamos evaluando la expansión a Ica, Lambayeque y Trujillo”, declaró Fernández.

En Lima, la empresa tiene 13 proyectos en marcha y comprarán tres terrenos adicionales para cerrar con 16 proyectos hacia fin de año. “Nuestro objetivo es crecer alrededor del 15% en el 2023, soportado nuestros proyectos nacionales en Lima Moderna y Techo Propio. Tenemos un gran indicador sobre la gran cantidad de nuevos clientes que provienen de referencias de clientes antiguos”, resaltó.

Según el último Informe Económico de la Construcción, las colocaciones de viviendas se redujeron 4.3% en los dos primeros meses del año y cayeron especialmente en los segmentos de Techo Propio y Mivivienda Verde, con descensos del 14.5% y 8%.

Cambio de necesidades

A raíz del incremento de las tasas de interés, según V&V, las cuotas de las hipotecas de los departamentos aumentaron hasta en S/ 1,500. Esta situación, produjo que las personas busquen alternativas reducidas en área, pasando de 90 m2 y tres cuartos a 70 m2 con dos habitaciones, según datos de la V&V.

“Estas nuevas dimensiones produjeron que se busquen proyectos con áreas comunes, con terrazas piscinas y áreas de mascotas. Además, en el sector de Lima Top pensado en viviendas para inversión (alquileres), se ha requerido tecnología de última generación como domótica y cerraduras inteligentes”, finaliza la ejecutiva.