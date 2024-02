Con casa matriz en Chicago, Estados Unidos, uFlow llega al Perú para competir con su servicio basado en un motor de decisiones. Según Santiago Etchegoyen, cofundador y director de Tecnología de la compañía, las principales vertientes fintech en Perú apuntan a soluciones para pagos y préstamos, y casas de cambio. En ese sentido, la compañía espera captar entidades financieras que gestionen más de 900 o 1000 solicitudes mensuales de crédito o cualquier producto financiero.

“El servicio está destinado a entidades financieras, bancos, fintechs, retails, startups, cooperativas, cajas, empresas de factoring, plataformas de crowdfunding, y cualquier organización que necesite automatizar sus procesos de evaluación crediticia sin depender del área de sistemas para su implementación”, explica Etchegoyen.

Para el empresario, es fundamental que una compañía financiera con ese nivel de solicitudes tenga un proceso de evaluación crediticia automatizado. “Esto permitirá liberar a las personas de la empresa para que se ocupen de otro tipo de evaluaciones que sí requieran de intervención humana. Las solicitudes más estandarizadas y las que llevan más volumen se pueden pasar por un proceso automatizado, y allí el motor de decisiones de uFlow es clave”, sostiene.

Democratización del servicio

Marina Mero, directora de Marketing de la empresa, asegura que uFlow ayuda a democratizar la tecnología de automatización de procesos. “Tramos un servicio de clase mundial, pero que se adapta a las necesidades de una compañía que no tiene los recursos de un banco gigante y que, además, es un poco más ágil”, detalla.

Por su parte, Etchegoyen explica que su motor de decisiones permite a las empresas financieras conectarse con múltiples fuentes de datos, como burós de crédito, tiendas departamentales y otras entidades financieras que cuentan con información sobre el comportamiento de pago de los solicitantes de créditos.

“Esto permite a las compañías obtener información crediticia completa sobre sus clientes, incluso si no tienen un historial bancario tradicional. Esto es importante porque hay un gran sector de la sociedad que nunca ha accedido a un producto financiero bancario, sin embargo, cuentan con un historial crediticio en otras entidades, como tiendas departamentales, entidades financieras no bancarias, etc. Esta información puede ser utilizada para evaluar su capacidad de pago y determinar si son elegibles para ingresar a la economía formal”, apunta el director de Tecnología.

Desafíos de la Fintech en el Perú

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) solo el 57.4% de los peruanos mayores de 18 años tiene algún producto financiero. Es cifra es una de las más bajas de Sudamérica, en comparación a Chile, Brasil o Argentina, donde este indicador supera el 72%.

“Si bien no existe un único ranking oficial que mida el desarrollo de los mercados fintech en Latinoamérica, hay varios estudios e informes que ofrecen una perspectiva sobre el tema y coinciden en señalar a Brasil, México, y Colombia como los países líderes de la región. En ese sentido, el Perú tiene un gran desafío y al mismo tiempo una gran oportunidad”, destaca Santiago Etchegoyen.

Para fines del 2024, uFlow espera tener un crecimiento del 150% en transacciones a nivel regional En 2023, la compañía procesó más de 40 millones de transacciones y, en Perú, proyectan ampliar su cartera de clientes en un 18%. “Nosotros ya tenemos operaciones en México Colombia, Panamá, Uruguay y Chile y tenemos casos de éxitos como es el trabajo con Rappi Card en México y Rappi Pay en Colombia. Esperamos también posicionarnos en el mercado peruano con nuestra propuesta que es 100% web y que no necesita conocimientos en programación”, señaló Mero.

SOBRE EL AUTOR Xenia Martinez Periodista curiosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en coberturas políticas, sociales y de economía para diversas plataformas (web, radio y televisión). Actualmente, en el área de Empresas y Negocios, del diario Gestión.