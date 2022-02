Uno de los productos que más suele obsequiarse el 14 de febrero, Día de San Valentín, es el chocolate, el cual en su mayoría proviene del exterior.

Al respecto, entre noviembre y diciembre del 2021, las importaciones de este producto crecieron 91%, sumando US$ 2 millones, en comparación al mismo periodo del 2020, indicó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Asimismo, durante los dos meses de estudio, el Perú adquirió 424 toneladas de chocolates, incrementándose en 55% su peso importado.

El Idexcam destacó que las importaciones de chocolate en dichos meses del 2021 también aumentaron respecto a similar periodo del 2019 (prepandemia), es decir, crecieron más de 55% en valor y 37% en relación al peso (308 toneladas de chocolate por US$ 1,3 millones).

“Las compras de chocolates desde el exterior entre noviembre y diciembre del 2021 superaron los montos registrados en similar periodo del 2019 y 2020. Este resultado positivo podría deberse a que las empresas están almacenando stocks para las ventas de San Valentín y, de la misma manera, las compras por canales electrónicos podrían estar impulsando a la demanda”, explicó el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones.

Principales proveedores

Por otra parte, precisó que, en los dos últimos meses del 2021, el principal proveedor de chocolates del Perú fue Colombia, pues acumuló el 38% de participación sobre el total importado, en específico, 159 toneladas (+15%) por US$ 441.833 (+47%).

Le siguió Brasil con el 13% de participación y 54 toneladas (+575%) por US$ 326.029 (+556%); Estados Unidos con el 11% de participación y 45 toneladas (+2%) por US$ 311.405 (-20%); además de Chile con el 9% de participación y 38 toneladas (-9%) por US$ 91.189 (-12%).

Finalmente, Guatemala con el 5% de participación y 21 toneladas por el precio de US$ 43.040 (durante el similar periodo del 2020 no se importó chocolates provenientes de Guatemala).