El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (Icpna) ha ampliado su portafolio de cursos a través de la marca “English for you, powered by ICPNA”, que se aloja en Netzun, plataforma especializada en educación online en Latinoamérica.

Con esta nueva alternativa, la entidad apuesta por un portafolio de cursos online dirigidos a personas con diversos grados de conocimiento del idioma inglés y que necesitan reforzar sus habilidades comunicativas de forma rápida para aplicarlas, por ejemplo, ante la necesidad de un viaje repentino o una oportunidad de negocios.

En detalle, son siete cursos especializados en liderazgo, viajes, tecnología, negocios, marketing y turismo, que duran entre ocho y 18 horas cada uno.

“Estamos apostando por afianzarnos en el aprendizaje online, cubriendo otro segmento del mercado en el que necesitan cursos online asíncronos para reforzar su inglés”, señala Claudia Bastian, gerente Comercial y Marketing del Icpna.

Bastian agrega que muchas veces los profesionales saben inglés, pero necesitan reforzar el aspecto técnico o en algún tema puntual. “Nos dirigimos a un mercado importante del mercado integrado por personas que ya saben el idioma, pero quieren reforzarlo o afianzarlo”, añadió.

Proyecciones

Para finales del 2024, Icpna espera incorporar 12 cursos online, que se sumarán a los que actualmente están disponibles en la plataforma. La nueva propuesta estará enfocada en inglés para tripulación de cabina, Enfermería, Negocios de alimentos, Recursos humanos, Tecnología, entre otros.

En una entrevista previa con Gestión, la entidad comentó que también apuntaban a expandirse al segmento corporativo con la capacitación para docentes universitarios o con empresas del Estado que adoptan la misma medida de formación con sus funcionarios.

Temas que pueden interesar sobre Icpna y el idioma inglés: