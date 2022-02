Una de las familias más ricas de Brasil inició una importante reestructuración de la propiedad de su participación en Itaú Unibanco Holding SA, la entidad financiera más valiosa de América Latina.

Los hermanos Fernando y Pedro Moreira Salles comprarán a sus hermanos João y Walther sus acciones en la empresa de inversión que controla la participación de la familia en Itaú, según un documento regulatorio. João y Walther poseen alrededor del 10% del banco, una participación valorada actualmente en US$ 4,600 millones.

Las compras se ejecutarán con varios pagos repartidos a lo largo de los años, según una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada porque la información no es pública. Una vez que se completen todas las transacciones, Fernando poseerá el 13% de Itaú y Pedro el 11.6%.

Un representante de la familia Moreira Salles no quiso comentar más allá de los documentos presentados.

Pedro Moreira Salles (lado izquierdo) Y Walther Moreira Salles.

Pedro, de 62 años, es actualmente copresidente de Itaú y fue un actor clave para orquestar la creación del banco con sede en São Paulo en el 2008 a través de una alianza con otras dos ricas familias brasileñas. Fernando, de 75 años, estuvo anteriormente en el directorio. La familia Moreira Salles posee en conjunto el 26% de Itaú y tiene una fortuna de más de US$ 22,000 millones, según el índice Bloomberg Billionaires.

El cambio no afectará a otros activos de la familia Moreira Salles, como el productor de niobio Cia. Brasileira de Metalurgia & Mineração, dijo la persona. Es un cambio similar al realizado por el patriarca de la familia, Walther Moreira Salles, cuando compró a sus hermanos hace décadas.

El hijo de Pedro, también llamado João, tendrá una participación indirecta del 1.5% en Itaú y se unirá a su padre y a su tío en Companhia E. Johnston de Participações, la empresa propietaria de las acciones de la familia en Itaú, según el documento. João, de 40 años, exbanquero de inversiones de JPMorgan Chase & Co. en Nueva York, ya forma parte del directorio de Itaú y ayuda a supervisar la oficina familiar de Moreira Salles, Brasil Warrant Gestão de Investimentos. Todas las transacciones deberán ser aprobadas por los reguladores.

Además de las acciones de Itaú, Companhia E. Johnston también posee alrededor de US$ 500 millones en acciones de XP Inc., que recibió luego de una reciente reestructuración corporativa.

La familia también tiene una participación en Eneva SA, una compañía de energía creada a partir de los activos de gas natural del imperio colapsado del ex multimillonario Eike Batista, y casi el 30% de Alpargatas SA, fabricante de las sandalias Havaianas. También son propietarios de una empresa de cultivo de cítricos.

Mientras que Fernando y Pedro siempre han estado más involucrados en el imperio bancario de la familia, los hermanos a los que les compraron las participaciones han sido fundamentales para mantener al centenario clan a la vanguardia de la cultura en Brasil.