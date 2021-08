Aunque la demanda de autos no se ha frenado del todo pese a la complicada coyuntura del país, esta sí se ha ralentizado, provocando que las empresas revisen sus proyecciones de fin de año.

Este es el caso del Grupo Pana que- tras la cuarentena de febrero y la actual incertidumbre política, que ha impactado en el tipo de cambio y en los costos financieros de los últimos meses- ha ajustado sus expectativas de crecimiento a la mitad, esperando crecer 10% respecto al 2019, superando las 5,100 unidades, revela su gerente general, Mandy Ichikawa.

“Esperamos que la desaceleración, si es que se sigue dando, sea lenta. Sabemos que si hay ciertos cambios se realizarán a partir del 2022”, comenta.

Como estrategia a corto plazo para paliar esta situación, el dealer de la marca Toyota está apostando por la optimización de costos y de procesos, la inversión en tecnología (lo cual apalancará su crecimiento a futuro) y por la venta de autos seminuevos.

“Este negocio está avanzando a una mayor velocidad que la demanda de nuevos y por ello le estamos poniendo bastante fuerza. Prevemos colocar 100 unidades este 2021”, enfatiza.

Precisa que todavía no alcanzan el nivel de ventas esperado en esta división, ya que no le han puesto mucho foco porque era visto como un complemento y no como parte también de la operación.

“Hoy, el objetivo es concentrarnos en todo el ciclo de vida del producto, permitiendo que nos dejen su auto en parte de pago para adquirir uno nuevo. Mientras que el vehículo usado entra a un segundo ciclo orientado a un cliente de menor capacidad adquisitiva”, explica.

Además, señala que también le están poniendo énfasis en la retención y posventa.

Movilidad sostenible

En tanto, la visión en el mediano y largo plazo del Grupo Pana –que este mes cumplió 55 años en el mercado- apunta a ser más que un dealer de autos. Por ello, ha redefinido su propósito orientándose a la movilidad sostenible como parte de uno de sus pilares.

“Muchas de las marcas están trabajando orientadas a ello. Toyota, por ejemplo, ya no se considera un fabricante de autos sino una empresa de movilidad y eso involucra la forma de trasladarse y la tecnología detrás del movimiento de las personas”, indica Ichikawa.

Detalla que, lo que buscan es tener la tecnología suficiente para impulsar los vehículos ecoamigables, donde Toyota ha sido el pionero, especialmente en autos híbridos. “Tenemos seis modelos con esta tecnología, siendo la RAV4 el más vendido, pero el objetivo es que Corolla Cross se convierta en el caballito de batalla”, señala.

La firma hoy tiene el 30% de la participación de la venta de híbridos de la red Toyota. “Esto nos está ayudando a ser consistente con el propósito propuesto de poder bajar los niveles de contaminación”, acota.

Recuerda que hasta hace algunos años el precio de los autos híbridos era bastante elevado al igual que los repuestos y baterías; sin embargo, estos han bajado de manera importante. En los últimos cuatro años, por ejemplo, el Prius de Toyota bajó de US$ 38,000 a US$ 28,000; mientras que, las baterías han bajado alrededor de 80%, refiere.

Finalmente, sostiene que la expansión de este tipo de vehículos dependerá de la coyuntura y del plan que tenga el Gobierno respecto a la electromovilidad.