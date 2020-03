Proyectos de inversión privados de alrededor US$ 500 millones se alistan en el distrito de San Martín de Porres. Su alcalde, Julio Chávez Chiong, señaló que hacia el mes de abril se espera recibir el proyecto de habilitación urbana correspondiente al desarrollo del proyecto Centro Urbano Rex, una infraestructura comercial y residencial que pondrá en marcha el grupo Intercorp.

Precisó que esta iniciativa –cuyo espacio se encuentra en la intersección de la Panamericana Norte y Tomás Valle– ya cuenta con cambio de zonificación del terreno. En ese espacio operó una planta ladrillera de la empresa Rex.

Se estima que la inversión total en todas sus etapas sería de unos US$ 350 millones. “Se tendrá todos los equipamientos urbanos posibles, vivienda, área de oficinas y comercial. (Intercorp) quiere comenzar la primera etapa con el tema educativo, con colegio y universidad. Después poco a poco se contará con el tema inmobiliario y luego las tiendas por retail”, mencionó.

El cambio de zonificación del antiguo espacio ladrillero se había solicitado desde fines del 2008, cuando se presentó este requerimiento a la Municipalidad de Lima. Sin embargo, no se tuvo mayores avances. Durante el año pasado, la actual alcaldía propuso declarar el terreno de la exfábrica Rex como de interés público.

Desarrollo en Barrio Obrero

El burgomaestre también señaló que están preparando una recuperación urbana de suelos en la zona de Caquetá. Así, a través de un inversionista privado, se planea desarrollar un complejo de vivienda multifamiliar y realizar proyectos comerciales sobre un espacio de 8,000 metros cuadrados. La inversión sería de US$ 150 millones, dijo.

Este nuevo complejo residencial forma parte del antiguo Hospital Portada de Guía, en la zona de Barrio Obrero Industrial, en las proximidades de las avenidas Caquetá y Túpac Amaru.

“Es un proyecto privado que está vinculado a Fovipol. Se encuentra en comisión dentro de la Municipalidad de Lima para hacer el cambio de zonificación de la categoría H4 a categoría Residencial Alta. Es una modalidad de ProInversión en proyectos sobre activos”, refirió Chávez Chiong.

Agregó que la municipalidad prevé que el inicio de construcción de este proyecto se dé este año.

Plan de desarrollo urbano

La Municipalidad de San Martín de Porres trabaja este año el Plan de Desarrollo Urbano del distrito para identificar y revalorar espacios. Estos trabajos se darían hacia la segunda mitad del año, señaló su alcalde, Julio Chávez Chiong.

Otro proyecto próximo a iniciar ejecución es la tienda Tottus en la avenida Carlos Izaguirre, muy cerca a la avenida Canta Callao, donde antes existía un paradero de buses. Este sería el inicio de una serie inversiones del grupo Falabella, dijo.

También se tiene en estudio un proyecto residencial y comercial a desarrollarse en la intersección de la avenida Panamericana Norte y Trapiche, que es de interés del grupo Intercorp. “Hoy se encuentra con observaciones, pero esperamos que se puedan subsanar pronto”, anotó.

En Corto

Terrenos. El distrito de San Martín de Porres tendría unos de los precios más baratos por metro cuadrado en Lima (US$ 800 en la zona consolidada y entre US$ 200 y US$ 400 en la zona de expansión), solo por delante de Carabayllo, Ancón y Comas.