“El proceso de expansión fuera del Perú se origina a raíz de los temas políticos en el país. Eso nos impulsó a acelerar el proceso de internacionalización que teníamos planificado para el 2024″, comenta Franco Guazzotti, director del grupo enfocado en la importación y distribución de productos de piping (tuberías, válvulas, entre otros).

Es así como, durante la pandemia, Grupo Hidráulica pasó a tener presencia en Estados Unidos, México, Chile y España y este año posiblemente llegarán a Bolivia. “México es el país donde vemos más oportunidades. Es el equivalente al mercado de Estados Unidos, pero en versión latina desde el punto de vista del consumo. Incluso hay espacio para varios competidores”, detalla Guazzotti.

El ejecutivo admite que las ganancias por las operaciones en el extranjero aún no son significativas, pues muchas de ellas son nuevas. Sin embargo, espera que este año representen un 5% a 10% del total de ingresos. “Deberían estar entre US$ 1 y US$ 2 millones al cerrar el año”, apunta.

"Grupo Hidráulica Inversiones es el brazo inversor de la compañía y con él estamos abriéndonos paso en el extranjero", sostiene Franco Guazzotti, director de Grupo Hidráulica.

Planes y marcas

En total, Grupo Hidráulica proyecta tener una facturación de US$20 millones en el 2023. Esta será impulsada por la fábrica de tuberías de polietileno de alta densidad Premium Plast, que fue creada durante la pandemia (2021).

“Este va a ser el primer año que funcione durante los 12 meses. Cuando abrimos empezamos a producir en abril y en el 2022 nos fue tan bien que tuvimos que mudarnos a un espacio más grande”, cuenta el directivo, quien asegura que Premium Plast pasó de facturar US$ 2.5 millones a US$ 4.7 millones del 2021 al 2022.

Asimismo, la compañía inauguró Fusion Center, un taller especializado en venta, alquiler y mantenimiento para la industria de maquinaria de termofusión y electrofusión. Este año se calcula tener ventas por US$1.2 millones aproximadamente.

En conjunto, GH duplicó sus ventas en los últimos cinco años, pasando de facturar US$ 7.5 millones a US$ 15.5 millones en el 2022.

Guazzotti detalla que el rubro más importante en las ventas de GH es el de ferretería, que representa alrededor del 35% del total. “Vendemos por redes de distribuidores a nivel nacional y en home centers”, precisa. Le siguen el sector de saneamiento (30%) y el de minería (25%). El porcentaje restante son ventas en los sectores agrícola y pesca, entre otros.

Por otro lado, recientemente la compañía decidió inaugurar el Instituto Técnico Hidráulico (ITH), orientado a capacitar y profesionalizar operarios de este rubro, por ahora de forma virtual. “Es un tema de responsabilidad como grupo económico y con el fin de mejorar las redes de agua del país”, asegura.

Impacto de la crisis social

De acuerdo con el directivo, la actual crisis social ha tenido poco impacto en la compañía. “Se trata de productos industriales y muchas empresas con las que trabajamos siguen operando”. El único inconveniente que han experimentado ha sido la demora en algunas entregas. Sin embargo, el ejecutivo admite que si la crisis continúa, es posible que sí haya una afectación.

HOJA DE VIDA

Nombre: Franco Guazzotti

Cargo: Director del Grupo Hidráulica

Estudios: Es ingeniero industrial de la Universidad de Lima y con un MBA del PAD de la Universidad de Piura.

Experiencia: 13 años como consultor de negocios y más de seis años de gestión empresarial y comercial, además de más de seis años como CEO de un grupo empresarial dedicado a la industria del piping.