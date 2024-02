En el 2023 la inversión privada cerró con una caída de 7.3% y se espera para este 2024 una recuperación que permita un crecimiento de 1.8%, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Bajo ese contexto, cada vez más ejecutivos vienen detallando los planes que tienen pensado desarrollar en nuestro país, siendo uno de ellos el Grupo ACP, que ha observado dos nuevas unidades de negocios al que le interesa ingresar a competir durante este año.

Renzo Lercari, presidente del Consejo Directivo del Grupo ACP, dijo a Gestión que, si bien el conglomerado empresarial peruano tiene operaciones en seis países de la región (México, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Bolivia y Perú), el plan diseñado para este 2024 está enfocado en destinar la mayor parte de sus recursos en nuestro país.

“Por la situación que viene atravesando América Latina, consideramos que debemos concentrar nuestro esfuerzo e interés en el Perú. No estamos descuidando las inversiones que están fuera, pero estamos centrando el foco en este país”, explicó el directivo.

Los nuevos negocios

Como parte de los esfuerzos que realizarán en el país, el Grupo ACP se encuentra en una fase de prospección de nuevas oportunidades para lograr incrementar su portafolio de inversiones en el Perú, mostrando interés en los negocios del factoring y banca digital, los cuales estarán enfocados a los empresarios de la microempresa.

“Nos encontramos explorando potenciales socios comerciales y estamos en esa etapa, nos encantaría ir de la mano con alguien que tenga alguna experiencia en Perú o en América Latina, pero si no lo tenemos igual vamos a ingresar a estos dos nuevos negocios”, acotó el directivo.

De acuerdo a Lercari, el proyecto de factoring ya cuenta con planes piloto y ensayos preliminares, por lo que sería el primero en ver la luz en el presente año. Para ello, ya vienen gestionado los permisos correspondientes y buscan llegar al empresario de la microempresa que busca entre S/ 400 y S/ 12,000 de liquidez.

“Las principales empresas de factoring son chilenas y hay espacio para muchas más, la clave para hacerlo bien es atender el requerimiento del emprendedor y para eso hay que diseñar un producto a su medida y con transparencia en los números y procesos”, afianzó.

Inversión y competidores

El negocio de factoring y de banca digital demandará, cada uno, un capital mínimo de entre US$ 3 millones y US$ 4 millones en el corto plazo, sin embargo, el grupo empresarial no descarta que la inversión sea mucho mayor si se tienen los resultados esperados. Asimismo, esperan llegar al punto de equilibrio en el primer año de operaciones de estos productos.

“Por lo números que hemos hecho es una inversión que será suficiente para empezar con una base muy sólida”, anotó el presidente del Consejo Directivo del Grupo ACP, tras precisar que dicho capital servirá para atender a sus potenciales clientes sin ningún inconveniente.

Asimismo, Renzo Lercari comentó que sus principales competidores en el negocio de la banca digital serán las billeteras digitales y fintech, las cuales vienen ganando terreno en el sistema financiero. No obstante, apunta a que el producto será acorde a la microempresa y agregó que el socio comercial será clave para obtener los resultados esperados.

“La intermediación financiera es un modelo de negocio intensivo en capital, y para eso tienes que tener el músculo y el camino muy claro. Nosotros no vamos a competir con la banca de primer piso porque competimos más abajo. Llegaremos al emprendedor que necesita un capital de corto plazo para comprar su material y salir adelante”, afianzó.

Finalmente, el Grupo ACP reveló que también tiene mapeado desarrollar un esquema de capacitación para la lograr la empleabilidad inmediata de los jóvenes, sin embargo, dicho proyecto sería hacia el 2025.

El dato

El Grupo ACP cuenta con inversiones en Al Día, Fondo Talento, Finanty y Protecta Securiti. En esta última tiene una participación del 30%.

