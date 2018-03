Gran renacimiento de Nokia tiene un alto precio

¿Qué diablos? FIH Mobile Ltd. logró duplicar los ingresos a un récord, sin embargo, el fabricante de teléfonos inteligentes registró su mayor pérdida en la historia.

Estamos hablando de la división Foxconn Technology Group, de Terry Gou, que cotiza en Hong Kong y que ensambla dispositivos para marcas como Xiaomi Corp. y Huawei Technologies Co., las cuales tuvieron un fabuloso 2017. FIH no fabrica iPhones.

La primera razón de esta dicotomía en el P&L (sigla en inglés para pérdidas y ganancias) es que India da e India quita:

Las ventas de las operaciones indias de Foxconn Technology Group en el período en curso fueron alrededor de un 160% mayores que en el mismo período del 2016 y esto se debe al dramático crecimiento [en] el negocio para un cliente de una marca china en India.

Aunque no se menciona explícitamente, esa marca china probablemente es Xiaomi, y fue una de las razones por las cuales las ventas de FIH aumentaron el año pasado a US$ 12,000 millones.

FIH es también el vehículo designado de Gou para invertir en Snapdeal, una startup india de comercio electrónico. Como planteé en agosto, eso salió mal y golpeó la valuación de FIH. En mayo, FIH reconoció un deterioro de US$ 160 millones de su inversión total de US$ 200 millones en la matriz de Snapdeal, Jasper Infotech Pvt.

Snapdeal y su rival Flipkart estuvieron en conversaciones para fusionarse, razón por la cual FIH se aferró a la creencia de que su participación todavía valía US$ 40 millones - valorando a Snapdeal en US$ 983 millones, si la transacción seguía adelante.

La negociación finalmente fue cancelada debido a discrepancias de accionistas minoritarios y complicados problemas fiscales entre Singapur e India.



FIH ahora considera que Snapdeal casi no tiene valor y anuló su participación restante. Todavía asigna un valor de US$ 3 millones a su participación del 4.07% - que valoraría a Snapdeal en insignificantes US$ 74 millones - y lo contabilizará de manera diferente.

Una ventaja para FIH de esta saga de Snapdeal es que estas pérdidas terminaron. No se puede decir lo mismo de su intento de revivir la marca Nokia, que fue un gran lastre para las ganancias el año pasado y probablemente en el 2018.

Además de su asociación con HMD Global Oyj, una startup finlandesa llena de exejecutivos de Nokia, FIH tiene una participación minoritaria en la compañía. HMD ahora posee los derechos de la marca finlandesa para su uso en teléfonos inteligentes, y mi instinto es que un renacimiento de Nokia es una posibilidad real. Sus teléfonos son agradables, y ambos socios están colocando una gran cantidad de dinero y recursos ahí.

El desglose geográfico de FIH ayuda a mostrar qué tan costosa es esta incursión. Los ingresos para Europa, donde tiene su sede HMD/Nokia, aumentaron nueve veces durante el año, a US$ 1,600 millones, sin embargo, la región registró una pérdida de US$ 162 millones. Las pérdidas seguramente se extienden a Asia y Europa, pero han sido ocultadas por ganancias de otras marcas como Xiaomi.

Hablando de Xiaomi: no me imagino que la startup china repita el destacado año que tuvo en el 2017. La compañía se prepara para una oferta pública inicial, por lo que hará todo lo posible para exprimir las cifras, pero el crecimiento del 75% en los envíos en el 2017 fue atípico, no es una tendencia. FIH probablemente encuentre crecimiento en los rivales de Xiaomi, pero va a necesitar que Nokia logre el éxito tan pronto como sea posible.

Esa es una gran presión para una ex superestrella. Veamos si ese nombre que una vez fue icónico puede brillar nuevamente.

Por Tim Culpan



Esta columna no refleja necesariamente la opinión de Bloomberg LP y sus dueños.