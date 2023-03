En el 2022, la compañía adquirió las marcas Polo Marino, Nori Sushi Bar, Mama Pasta y OCK, llegando así a 14 en total. Y actualmente, según su director, Diego Romero, 10 están operativas y cuatro están por lanzarse, también en formato digital.

“Son marcas innovadoras como Super Fries, D’ Autor, L’ Bar y Kitchen Kraft”, comentó a Gestión, tras mencionar que la empresa sigue operando con las apps de reparto y una plataforma propia para el delivery.

Para el presente año, reveló que negocian la compra de dos marcas más, con las que llegarán a 16.

En el Perú, el enfoque de Wicuk es la operación de sus marcas digitales, la consultoría (laboratorio de marcas para terceros) y el alquiler de cocinas ocultas o “dark kitchen”. Si bien la empresa también tiene un “dark store” de productos y restaurantes físicos con Nori Sushi Bar y Polo Marino, su prioridad está en los otros tres negocios.

“Creemos que en el mercado digital es donde se ve gran expansión. Por ahora le ponemos foco a lo que nos genera más utilidades”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Wicuk da los primeros pasos para dar el salto a la internacionalización

Mayor cobertura con “dark kitchen”

En el negocio de las cocinas ocultas, Wicuk cuenta con cuatro instalaciones que atienden despachos, principalmente a distritos de Lima Moderna (Lince, Jesús María, San Miguel y otros) y Lima Top (Miraflores, Surco, Barranco, San Borja). Sin embargo, la empresa apunta a ampliar la cobertura.

“Con estas cuatro cocinas ocultas, nuestro foco es expandirnos hacia Los Olivos y la Molina”, mencionó Romero.

Si bien afirmó que también tienen en proyecto abrir más locales de este tipo, precisó que la iniciativa se encuentra, por ahora, en “stand by”. En el 2023, de hecho, el 90% del presupuesto irá al negocio de las marcas digitales y la diferencia a las cocinas ocultas.

Hacia Estados Unidos

Desde hace dos meses, Romero se estableció en Estados Unidos para ultimar la expansión de Wicuk a ese país en julio o agosto del 2023. Así, ya definió el portafolio de marcas digitales que llevará y las zonas para iniciar este proyecto.

“Empezaremos con conceptos como Polo Marino, La Pastana, Pizukie, que son bastante fuertes; y Nori Sushi Bar”, mencionó, tras adelantar que adecuarían ligeramente los nombres al idioma inglés, pero la carta sería muy similar.

Las marcas empezarían a operar en ciudades de alta concentración de ordenes de comida como Miami, Orlando, Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, con apps de reparto y operadores de cocinas ocultas. Sin embargo, también hay la aspiración de trabajar con “dark kitchen” propios.

Proyecciones y capital

En los últimos años, Romero explica que los ingresos de Wicuk crecieron entre 40% y 60% anual en Perú. Para el 2023, estima un avance inclusive mayor, apoyado por la adquisición de marcas y capital para el desarrollo del actual portafolio.

“Venimos desarrollando nuestra próxima ronda para hacer un levantamiento importante que facilite un crecimiento exponencial”, anotó, tras mencionar que esta operación podría concretarse en el segundo semestre del 2023.

Aunque no detalló el monto que irán a recaudar, adelantó que están buscando participar en una ronda Serie A, que suele oscilar entre US$ 1 millón y US$ 5 millón.

CLAVES

Cobertura. Wicuk seguirá enfocándose en Lima, antes de explorar mercados en provincias.

Consultoría. Demanda de desarrollo de nuevas marcas apunta a conceptos populares en el delivery y comida saludable.

Pizukie. Wicuk alista un espacio físico para esta marca virtual de galletas.