Empresas como Teleticket Perú o Joinnus, dedicadas a la venta de boletos, llegaron a niveles de facturación igual a cero durante los momentos más críticos de la pandemia. “Nuestra compañía tenía más de 220 colaboradores. Recién reabriremos cinco puntos de venta físicos en Lima y en una segunda etapa contemplamos provincias”, afirmó Hippie González Orellana, gerente general de Teleticket Perú.

Los shows en vivo son predominantes para el rubro, representan entre el 60% y 70% de la recaudación total; dijo González. Por su parte, Domingo Seminario, fundador de Joinnus y director de Operaciones y Experiencia del Usuario, refirió que la venta de boletos para partidos de fútbol eran clave en sus ingresos. Después de este y conciertos, le siguen teatro, charlas y conferencias corporativas.

El comportamiento del público, golpeado por la crisis económica, cambió. “Ahora todos los eventos son nacionales y eso se refleja en el ticket de gasto promedio. Se mantiene entre S/ 70 y S/ 80. Antes era de S/240”, sostuvo González.

Pero, a diferencia de tiempos prepandemia, grupos nacionales como Amén, Río o Libido logran el sold out en una o dos semanas.

“La mayoría de eventos ahora tienen que lanzar dos fechas de presentación por la buena acogida”, afirmó González.

A pesar de ello, los productores mantienen la cautela y evitan convocar a shows de más de 2,500 o 3,000 personas. “Si bien se puede tomar el Estadio Nacional para un concierto con la mitad del aforo, ahora lo que se evita es generar descontrol. La industria no quiere tener inconvenientes”, comentó González.

Shows online

“No hay comparación entre la recaudación por eventos presenciales y por streaming. No cubren los niveles de ganancia”, dijo Seminario. Explicó que, a diferencia de las presentaciones en vivo, estos no son masivos, ni frecuentes. Además, en esta modalidad el usuario compra menos. “Antes se adquirían hasta tres boletos por persona, pero para los shows online eso no es necesario porque lo comparten en familia con pago único”, agregó. Los conciertos y las obras de teatro son los que mejor se amoldaron a este nuevo formato.

Lejos de prepandemia

Previo a la crisis sanitaria, Teleticket tenía entre 250 y 300 eventos presenciales disponibles por mes. “Hoy alcanzamos poco más de 100, la caída es muy fuerte. Tenemos que sacrificar nuestros márgenes porque lo que queremos es generar negocio”, indicó González.

Seminario refirió que Joinnus también mantiene las mismas cifras de shows en vivo disponibles actualmente. Y afirmó que desde su empresa también se están sacrificando las ganancias porque el streaming requiere muchos recursos que van más allá de la pasarela de pagos y la venta de boletos.

CIFRAS Y DATOS

Capital humano. El personal de oficinas de Teleticket Perú se redujo en 45%.

Demanda. Además de los conciertos, hay buena acogida por los jóvenes en la venta de full days y stand up comedy. Mientras que adultos y niños optan por teatro.

Fiestas Patrias. Si bien todos los tipos de espectáculos crecen de manera pareja, en julio los circos cobraron relevancia.

Megaeventos. Presentaciones de artistas internacionales o festivales como Viva X El Rock convocaban hasta 50 mil personas.

Prioridad. Público apuesta por lugares de gran capacidad.

Apelan a agendamiento de citas para pruebas COVID-19

Ambas compañías ticketeras tuvieron que innovar y encontraron en el agendamiento de citas para pruebas covid-19 una alternativa. “Ahora estamos muy metidos en esto y estamos evaluando cómo este sistema puede ayudar a otras empresas a mantener un orden y cumplir con los protocolos”, sostuvo Hippie González, gerente general de Teleticket Perú. La propuesta consiste en brindar una plataforma para sacar una cita y pagarla.

Domingo Seminario, fundador de Joinnus, dijo a Gestión que también se asociaron a un laboratorio. “Ellos no tenían un sistema integrado y se lo ofrecimos. Luego, empezamos a sumar más clientes. De hecho, esto fue lo que más ingresos nos generó durante la pandemia”. De acuerdo con Seminario, hoy la plataforma para salud y los eventos le generan a Joinnus el mismo porcentaje de ganancias.

Además de dicho recurso, ambas ticketeras potenciaron su marketplace. “Vendemos todo lo relacionado a nuestro rubro”, apuntó González. Mientras tanto, Joinnus market es un e-commerce para cualquier persona o empresa que quiera vender sus productos. Antes de la pandemia ellos ya tenían esta tienda online, pero solo para ofrecer merchandising de eventos. Otra propuesta de la empresa fue lanzar su plataforma de eventos virtuales. Hoy los artistas pueden monetizar a través de esta durante sus transmisiones en vivo.