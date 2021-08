Los locales del emporio comercial de Gamarra han abierto en un 50% del total tras la pandemia del COVID-19, tal como lo proyectó en julio último la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña.

Sin embargo, los sectores de ropa deportiva y fiesta no logran ver los mismos resultados y hoy se encuentran por debajo del 30% en temas de reapertura y reactivación económica, manifestó Saldaña

Comentó que la recuperación del emporio comercial de Gamarra todavía es lenta, pero se están logrando ciertos resultados y esperan pasar de la cifra actual del 50% de locales abiertos hasta el 70% para fines de año.

“Todas las galerías están abiertas, pero no todos los locales de estas galerías lo están y esto se debe a varios temas como empresarios que aún no tienen un sustento económico ni respaldo financiero, otros incluso han quebrado”, expresó.

Asimismo, otro de los factores que retrasan el avance de la recuperación de este emporio es la reducción de aforos. Como en otros centros comerciales, el aforo se mantiene solo al 40%, lo que ocasiona complicaciones en los talleres de producción de Gamarra.

Es decir, el sector manufacturero de este emporio contaba con un promedio de 7,000 talleres de confección hasta antes de la pandemia, pero hoy solo funcionaría un 30%.

“Habíamos pedido ampliar el foro hasta 70% para aumentar la producción. Solo para un polo se necesitan hasta cinco personas en un taller pequeño, pero con el aforo actual solo podrían trabajar dos y en eso se ve reflejado en el porcentaje actual de los puestos cerrados en Gamarra. Esperamos que se haga una diferenciación entre los aforos productivos y comerciales”, afirmó.

A eso se suman otras dificultades que, según Saldaña, son la competencia desleal y el comercio informal de la zona.

Por otro lado, el ticket de compra durante esta campaña de invierno ha variado, puesto que antes una familia gastaba entre S/ 500 y S/ 800 para renovar todo un closet por cambio de estación. Sin embargo, hoy gastan la mitad de esa cifra o incluso menos. Saldaña explicó que los comerciantes de Gamarra notan que se está priorizando la compra de prendas en adultos mayores y niños.

La campaña de invierno garantizaba el 50% de sus ventas anuales antes de la pandemia, por lo cual terminaban generando una venta promedio de casi S/ 7,000 millones al año; por el contrario, hoy solo generan ventas del 40% respecto al 2019.

“Nos gustaría más apoyo por parte de la Municipalidad de La Victoria. En estas Fiestas Patrias, lejos de dar la facilidad o apoyar más al comerciante formal, hemos visto que están formalizando al sector informal, entregando permisos de la municipalidad y eso nos preocupa muchísimo, eso no ayuda a controlar los aforos o tener las vías públicas despejadas”, mencionó.

Reunión con MEF y Produce

Con el propósito de atender las necesidades y estrategias para acelerar la producción en diversos sectores, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke y el ministro de la Producción, Yván Quispe, se reunieron el pasado martes con representantes de diversos gremios, entre ellos la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

Entre las distintas peticiones, la vocera de Gamarra mencionó que pidió priorizar las salvaguardas temporales por 200 días ante la importación excesiva de confecciones provenientes de Asia, principalmente de China y Bangladesh.

Aseguró que dichas prendas llegan al país por precios por debajo de un dólar y ya han logrado acaparar el 90% del mercado peruano en ropa importada, ocasionando que se dejen de crear más de 100,000 puestos de trabajo relacionados al sector.

“En el Perú se importa ropa de segunda y se vende como nueva. No podemos seguir en un mercado donde nuestro principal competidor importa ropa defraudando al Estado. No hay igualdad de condiciones, es una competencia desleal. No es un cierre a las importaciones como muchos quieren hacer creer, no es una aplicación a los insumos, sino a las prendas terminadas”, expresó.

Asimismo, Saldaña pidió implementar medidas reactivadoras para el emporio, mediante el acceso a créditos baratos, para elevar el proceso de producción de la mano con la ampliación del aforo en los talleres. Precisó que este financiamiento debe estar dirigido exclusivamente a las mypes productoras con garantías al 100% por parte del Estado.

“Las salvaguardas es un tema no negociable ni postergable, al igual que la reactivación económica en Gamarra, eso pedimos hace mucho tiempo”, subrayó.

Luego de escuchar este pedido, según Saldaña, ambos ministros se mostraron a favor de la implementación de estas salvaguardas; sin embargo, no precisaron medidas o soluciones concretas. Por tal motivo, los titulares se comprometieron a evaluar durante los próximos días los mecanismos y medidas a tomar ante estas peticiones para garantizar que la industria textil-confecciones siga subsistiendo.