“Las compras de este tipo de indumentaria está por debajo del 30% de lo que se vendía en el 2019. Por ello, ni la mitad de estos confeccionistas han logrado reabrir. Estamos nuevamente cerca a fechas claves para este sector y la expectativa es que las adquisiciones tengan mejores números”, manifestó la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña.

La representante sostuvo que el difícil momento que afronta este rubro, que es el más golpeado a nivel de sectores en Gamarra, está estrechamente relacionado, inicialmente, con la suspensión de todos los eventos, a consecuencia del covid- 19; y posteriormente, con la situación económica y el complejo acceso a créditos por parte de los empresarios.

Sin embargo, otro punto que justificaría también las bajas ventas de un segmento tan importante como este, es la elevada competencia. La directora gerente de la escuela de Negocios Event Planners Perú, Rosa Cusirramos, señaló que a la par de Gamarra, en el centro de Lima, también hay sitios especializados como el ‘Palacio de las Quinceañeras’, el cual es un conglomerado de tiendas dedicado a la venta de ropa para este target con precios desde los S/ 450.

“El problema es que si en Gamarra no conoces las tiendas y en qué puntos venden tal o cuál cosa, simplemente no compras. Si no hay frecuencia de visita a este emporio no se encuentra a los diseñadores exclusivos, por ejemplo, de fiestas de quince años”, explicó la también empresaria de eventos.

A ello, agregó que hay una tendencia de los usuarios a inclinarse por el alquiler de vestidos por encima de la compra pues, dependiendo de la ocasión, muchas veces el uso de estas prendas es de solo una vez o muy esporádico. “La gente no quiere gastar en un vestido que va a utilizar una vez al año, o peor, una sola vez. Entonces, sucede que para las fiestas de graduaciones, por ejemplo, hay tiendas en Miraflores que alquilan vestidos importados solo para esas fechas”, añadió la wedding planner, quien dijo que generalmente, trabajan con diseñadores ya posicionados en el mercado.

Oferta

Desde su lado, Saldaña destacó la oferta que existe en Gamarra con vestidos y outfits para toda ocasión y con presupuestos que van desde los S/ 50, de acuerdo a la calidad y detalles de la indumentaria. Además, indicó que en el caso de los vestidos de novias, los precios están sujetos a los requerimientos del cliente, asociados a medidas, tipo de tela, entre otros aspectos.

“Tenemos mucha expectativa en todo ese grueso de reuniones y eventos que se postergaron y se empiezan a programar para el próximo año”, afirmó la portavoz del emporio comercial.

Asimismo, recordó que junto a los vestidos, también están las tiendas dedicadas a la venta de ternos, la cual es una línea de producción diferente.

En corto

Reactivación. Saldaña recordó que este emporio se encuentra a un 50% de reactivación empresarial, a la vez que las ventas no superan el 40% del 2019. Recientemente, iniciaron las ventas mayoristas a provincias de la campaña primavera- verano, la cual se prolongaría hasta el enero o febrero del próximo año.

