Jack Ma estaba a punto de convertirse en la persona más rica de Asia con la oferta pública de Ant Group Co. En cambio, su patrimonio neto se ha desplomado, y tanto los inversores minoristas como los institucionales que apostaban por un gran aumento el primer día están en el limbo.

La posición de Ma en las acciones de Alibaba Group Holding Ltd. cotizadas en Estados Unidos cayó alrededor de US$ 3,000 millones a las 11:54 a.m. del martes, después de que Ant informara que tanto su cotización en Shanghái como en Hong Kong habían sido suspendidas.

Los recibos de depósito estadounidenses de Alibaba cayeron hasta 9.7% en las operaciones de Nueva York, la mayor cantidad intradía desde el 16 de marzo.

Ma, un exmaestro de inglés de 56 años que cofundó la empresa de comercio electrónico más grande de China con US$ 60,000, habría saltado en las clasificaciones de riqueza con la venta de acciones planeada de Ant por US$ 35,000 millones.

La OPI había sido la más esperada en años, atrayendo al menos US$ 3 billones en pedidos para su doble cotización en Hong Kong y Shanghái. La estampida por las acciones había alimentado predicciones de un gran salto en el primer día y desató un frenesí entre los inversores individuales en China que querían una parte.

La venta también ha impulsado la fortuna de un grupo de primeros inversores y empleados, con más de una docena de personas que se convertirían en multimillonarios.

Ma posee el 4.2% de Alibaba, que posee aproximadamente un tercio de la empresa de fintech que se esperaba comenzara a cotizar el jueves. La bolsa de valores de Shanghái suspendió la cotización de Ant después de que Ma fuera llamado para “entrevistas de supervisión” por agencias relacionadas, dijo en una declaración el martes. Ant dijo que la oferta de Hong Kong se congeló poco después.

Incluso con la caída de hoy, Ma todavía tiene una fortuna de alrededor de US$ 54,000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.