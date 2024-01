La minera canadiense informó el lunes que está evaluando una serie de opciones en el mercado de capitales para mantener su posición financiera y que está trabajando con bancos para “abordar y ampliar” sus líneas de crédito bancario. También está considerando la venta de participaciones en activos mineros más grandes después de recibir expresiones de interés de potenciales inversionistas.

First Quantum se está recuperando de las consecuencias de las abruptas órdenes del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, de cerrar su mayor activo a fines del año pasado, luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia invalidara el contrato de operación de la mina.

El cierre de Cobre Panamá, que representó el 78% de las ganancias operativas de First Quantum en los primeros nueve meses de 2023, ha eliminado más de la mitad del valor de mercado de la minera y ha sumido las finanzas de la empresa en la incertidumbre ante el vencimiento en los próximos años de miles de millones de dólares en deuda.

First Quantum planea reducir el gasto de capital en US$ 400 millones este año —a un rango de entre US$ 1,200 millones y US$ 1,400 millones—, en parte debido a la desaceleración del gasto en Cobre Panamá, así como a medidas para combatir el aumento de los costos en sus minas en Zambia.

La compañía también sostuvo que, sin la operación de Cobre Panamá, estima que la producción de cobre caerá casi a la mitad frente al año pasado. La compañía produjo 708,000 toneladas métricas de cobre en 2023 y espera producir entre 370,000 y 420,000 toneladas en 2024.

La estrategia dada a conocer el lunes “aún no tiene todas las respuestas, y eso podría ser un tanto decepcionante para el mercado, pero seguimos creyendo que First Quantum logrará superar esta difícil situación”, dijo el martes la analista de Bank of Montreal Jackie Przybylowski en una nota a inversionistas.

Anteriormente, First Quantum había anunciado planes para pausar las operaciones mineras en su mina australiana de níquel. Bloomberg también informó la semana pasada que la compañía comenzó un proceso para vender una mina de cobre en España.

La crisis ha llamado la atención del rival Barrick Gold Corp., que —como informó Bloomberg a principios de este mes— se acercó a algunos de los principales accionistas de First Quantum para evaluar el apoyo a una posible adquisición.

En el comunicado del lunes, First Quantum dijo que este mes ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá en relación con el actual estado de suspensión de la mina, que describió como de “preservación y gestión segura”.

Se estima que los costos de mantenimiento del sitio son de entre US$ 15 millones y US$ 20 millones por mes, indicó la compañía. Está previsto que la firma presente un plan inicial al Gobierno el 16 de enero.

First Quantum ha señalado que todavía está “comprometida” con Panamá a pesar de los reveses, y que inició una campaña para publicitar los beneficios de la mina antes de una elección presidencial clave en mayo que podría determinar el destino del proyecto.

Cobre Panamá es una de las operaciones de cobre más nuevas y grandes del mundo, y generaba alrededor de un 1.5% del suministro mundial del metal antes de detener las operaciones el año pasado debido a protestas que bloquearon el acceso a suministros clave.