Alfonso Montero, fundador de dicha Sociedad Administradora de Fondos (SAF), señaló que los tres fondos (renta global, capital global y cash) lanzados el 2022 ya administran más de S/ 75 millones. En ese despegue, señaló que el modelo de acceso fue un factor clave.

“Invertir debe ser muy fácil. Mientras más simple es, también se vuelve más accesible. Y es por ello que establecimos un mínimo de inversión de S/ 10 y de US$ 10 (según la moneda del fondo), con una operación que se puede hacer en siete minutos”, explicó a Gestión.

Sin embargo, destacó que los tickets finalmente resultaron mayores. En personas naturales, reportó montos desde US$ 30 a US$ 1 millón; y en empresas, entre US$ 50 y US$ 100,000. Los retornos al vencimiento oscilan entre 5.5% y 8%.

En el 2023, la compañía amplía su portafolio ingresando a los fondos mutuos para empresas, alcanzando los cinco fondos en total. Así, espera cerrar el año administrando más de S/ 200 millones. Además, estudia la estructuración de fondos especializados (en desarrollo inmobiliario o comercial).

Hacia el exterior

Por las particularidades de la regulación del sistema financiero y las ventajas tributarias, Blum SAF se ha concentrado en inversores residentes en Perú. No obstante, su esencia de fintech también la llevará a expandirse fuera del país.

“Estamos enfocados en Perú, pero también trabajamos en la escalabilidad a otros países. La empresa empezó siendo manejada en la nube, es lo único que necesita en México, Colombia o Chile”, anotó, tras mencionar que el 2023 realizarán el trabajo legal y regulatorio para abrir al menos un nuevo mercado el próximo año.

Además, adelantó que participarían en una ronda de capital a fines del 2023 para impulsar su expansión. Sin embargo, precisó que primero llevarán a Blum SAF a su mejor estado posible antes de salir al mercado a levantar inversión.

Menos fintechs, pero más operaciones

Al cierre del 2022, el número de fintechs en Perú se redujo de 171 a solo 154. A pesar de ello, sus transacciones siguen en crecimiento, sobre todo, en el segmento de cambio de moneda, préstamos, factoring y pagos/billeteras digitales, de acuerdo con el un informe preliminar de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC) del Indecopi.

En detalle, refirió que dichas actividades concentran el 60% del total de operaciones en este tipo de compañías. En valor transado, hasta abril de 2021, las fintechs movilizaron entre US$ 10,000 y 12,000 millones, más de cinco veces el valor transado de 2019, resalta el informe.

Si bien más del 90% de estas empresas se constituyen en Lima, el 70% de estas extendieron sus servicios a varias regiones del país.