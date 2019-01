FedEx prueba la entrega residencial de productos voluminosos

FedEx Corp. está probando la entrega residencial de productos voluminosos, un mercado de US$ 9,000 millones que las empresas de correo dejaron a las compañías de camiones más tradicionales porque los artículos grandes no encajan bien en sus operaciones de clasificación.

El servicio se ofrecería a través del negocio de carga de FedEx, una operación que hoy abarca menos que la carga de un camión y está más orientada a los envíos industriales. En el marco de un proyecto piloto, FedEx lleva artículos como lavarropas y sofás por secciones a la casa de un cliente y los ensambla, dijo FedEx en un correo electrónico.

"FedEx Freight se encuentra en las etapas iniciales de una prueba piloto de un nuevo servicio, FedEx Freight Direct, que trasladará artículos más grandes y voluminosos a los hogares y negocios de los clientes, e incluso ofrecerá un ensamblaje ligero por un cargo adicional", escribió en un email Bonny Harrison, portavoz de FedEx. "La demanda de este tipo de servicios de entrega ha aumentado en los últimos años y esperamos que la tendencia continúe".

La prueba piloto comenzó en los últimos meses, dijo Harrison, que no tenía una fecha para su conclusión. En sus operaciones tradicionales de carga, FedEx puede entregar artículos voluminosos, pero no los lleva a una vivienda.

Dos trabajadores



Las compras electrónicas de electrodomésticos, muebles, equipos de ejercicio físico y otros artículos grandes están estimulando el crecimiento de las entregas residenciales de artículos grandes y voluminosos. Las operaciones a menudo requieren que vayan dos trabajadores en el camión y la industria las llama servicio de "guante blanco" porque los bienes se llevan a una casa y se arman. El cliente a menudo califica el servicio en una encuesta.

Las grandes empresas de transporte, entre ellas XPO Logistics Inc., J.B. Hunt Transport Services Inc. y Ryder Systems Inc., han realizado adquisiciones para ofrecer un servicio de entrega nacional de artículos voluminosos porque es una de las áreas en las que pueden aprovechar el rápido crecimiento de las ventas por internet. El servicio está creciendo a un ritmo aproximado de 10 por ciento, según Satish Jindel, fundador de SJ Consulting Group.

En una reunión con analistas la semana pasada, FedEx dijo que realizaba un programa piloto en seis mercados, según uno de los analistas, Bascome Majors, de Susquehanna International Group.