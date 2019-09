Diego León de Peralta, socio fundador de Carnal y Shi-Nuá, continúa con las apuestas gastronómicas. Recientemente, el empresario inauguró Shi Nuá, en San Isidro. Actualmente, opera dos marcas dirigidas al segmento premium y se alista a lanzar una más.

¿Cuándo incursionó en el negocio de la gastronomía?

Tenía 23 años, acababa de terminar la universidad en EE.UU. y volví al Perú. Fue ahí cuando abrí mi primer local en Lima que se llamaba Asia de Cuba (fusión asia-latina). Eso fue hace 17 años.

¿Qué otros negocios en el rubro ha tenido a lo largo de su trayectoria?

Bajo el concepto de Asia Cuba, abrí dos locales más: una franquicia en Ecuador y una discoteca en el Boulevard de Asia que luego vendí; hoy se llama Nikkita. Además sumé –y también vendí– dos locales ‘RockBar’.

Luego llegó Carnal, que ya tiene ocho años desde que abrió y este también se expandió con una franquicia a Santiago de Chile. Después cree la cadena de hamburguesas premium Juicy Lucy.

¿Cuál ha sido la inauguración más reciente?

Lo último que hemos lanzado en el rubro gastronómico es el restaurante de comida china Shi-Nuá, en el centro empresarial de San Isidro.

De su experiencia, ¿cuándo considera que es el momento clave para desligarse de un proyecto?

Depende. Los restaurantes que tenemos hoy son formatos que están destinados a largo plazo, no planeamos venderlos. Mientras que los formatos de bares y lounges son sitios que tienen un ciclo de vida más corto, requieren ser renovados constantemente.

¿Y en el caso de Juicy Lucy?

No buscábamos venderlo, la idea era seguir creciendo. Pero nos llegó una oferta interesante del Grupo Civitano (perteneciente al Grupo Wiese) y decidimos que era el momento ideal para un cash out.

¿Por cuánto se vendió?

La cifra es confidencial

¿Cuál es el concepto detrás de Carnal?

Ideamos una propuesta diferente al clásico restaurante de carnes argentino que existía en el Perú. Carnal es una propuesta más de steakhouse americano.

¿Y el concepto de Shi-Nuá?

También es un concepto diferente. No me gusta decirle chifa porque la idea es salir un poco de esa casilla. Quisimos sofisticar el concepto, no solo en la presentación de los platos sino en el ambiente del local.

¿Qué planes contempla para ambas marcas?

El plan con ambas es crear propuestas que se puedan exportar afuera, más que crecer con nuevos locales en el mercado local. Siempre he buscado que los locales sean icónicos.

¿Hacia dónde va la apuesta?

Con Carnal tenemos varias propuestas de Colombia para entrar ahí; estamos viendo más lugares en Sudamérica. Shi-Nuá tiene un par de meses abierto; queremos que se asiente bien. Es un concepto con muchos elementos peruanos y por ende queremos llevarlo no solo a Sudamérica, sino también a Europa y Estados Unidos. Tenemos una propuesta de Barcelona pero todavía es temprana.

¿Alista el lanzamiento de una nueva marca?

A fines de este año abriremos Fauna. Es una marca similar a Carnal, pero bajo un concepto más familiar y amplio. Estará ubicada donde se encontraba el antiguo restaurante Pabellón de Caza, un local famoso en los años 80, al costado del Museo de Oro. También incorporará pizzas y pollos a la brasa.

No me cierro a que pueden salir negocios relacionados, como lo fue Juicy Lucy en un determinado momento (que nació de una hamburguesa en la carta del steakhouse), pero siempre mantendré un solo local principal.

¿Actualmente los consumidores apuestan por restaurantes de mayor valor?

La oferta de restaurantes premium ha crecido a la par con los locales. Hoy los consumidores no buscan solo buena comida, sino una experiencia que también combine ambiente y servicio.

El consumo del ticket en todos los restaurantes está en aumento.

Hoja De Vida

Nombre: Diego León de Peralta.

Estado civil: Casado.

Estudios: Siguió la carrera de entrepreneurship en la Universidad de Babson, situada en Boston, Estados Unidos.