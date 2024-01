Falabella anunció un plan de inversiones por US$ 508 millones para el 2024, 24% por debajo en relación al ejecutado en 2023 (US$ 664 millones). La cifra “sorprendió” por ser menor a la desembolsada en años anteriores. En 2019, la apuesta del retailer de capitales chilenos fue por US$ 1,084 millones.

¿A qué respondió dicho cambio? En noviembre del 2023, Falabella acordó con Plaza S.A. la firma de un memorándum de entendimiento con el objetivo de evaluar la venta de sus centros comerciales Open Plaza en Perú luego de perder su grado de inversión tras la rebaja de clasificación de la agencia Fitch por altos niveles de deuda.

Los recursos que Falabella destinará el 2024 son los menores en al menos una década. En detalle, en 2021 y 2022, los montos superaron los US$ 700 millones. En tanto, en el 2020, Falabella anunció un programa a cuatro años para invertir US$ 2,900 millones, cifra que cumplió para el período 2020-2023, según La Tercera de Chile.

Alejandro González, gerente general interino de Falabella, explicó que el monto para 2024 representa “un plan que busca profundizar la interacción omnicanal con nuestros clientes, expandiendo de forma selectiva los formatos de retail”.

Agregó que dicha estrategia está en línea con el objetivo de fortalecer la posición financiera de la compañía. Si bien reconoció que el plan tiene reducciones respecto al 2023, destacó una mayor focalización de las inversiones para obtener una mejor rentabilidad.

Los proyectos de Falabella en 2024

Para ampliar y renovar la red de tiendas, Falabella destinará US$ 270 millones el 2024. De este monto, US$ 113 millones serán específicamente para inaugurar tiendas en Chile , Perú , México y Colombia , incluyendo dos nuevas ubicaciones de IKEA en ese último país. En tanto, consideró US$ 157 millones para fortalecer la propuesta físico-digital.

“Con estas inversiones, Falabella apunta a mejorar la experiencia del cliente, optimizando la exposición de categorías en las tiendas, simplificando y agilizando la compra; profundizar la monetización de los canales físicos; fortalecer la propuesta de los malls como centros urbanos”, indicó.

El plan también considera US$ 200 millones destinados a tecnología, para continuar robusteciendo el e-commerce en la región Andina, y potenciando la banca digital.

Además, busca instalar capacidades transversales al ecosistema de negocios, reforzar la logística a través de sinergias tecnológicas entre distintos formatos, integrar nuevas funcionalidades para sellers y proveedores, y fortalecer el programa de lealtad.

En logística, la inversión considera US$ 38 millones con foco en optimizar la capacidad y área disponible para gestión de inventario, con énfasis en Colombia.

