El minorista con sede en Santiago anunció este mes que había llegado a un acuerdo para vender su participación en Falabella Perú al operador de centros comerciales Plaza SA, una empresa independiente controlada por Falabella. Plaza, más conocida como Mallplaza, acordó recaudar hasta US$ 300 millones mediante la venta de nuevas acciones para comprar la participación.

“Lo de Plaza es quizás el primer paso concreto que uno ve, ha habido algunas ventas de activos menores, pero seguimos con algunas transacciones importantes que debiesen ver la luz este año”, dijo González a la prensa en Santiago tras la junta anual de accionistas de la empresa. No dio detalles sobre qué activos estaban a la venta.

Las ventas de activos, combinadas con recortes de costos y una recuperación de los indicadores de ingresos y rentabilidad, deberían permitir a Falabella mejorar sus indicadores crediticios.

“El rating o el grado de inversión de Falabella será la consecuencia de volver a tener los resultados históricos de Falabella y en eso estamos trabajando”, dijo González .

Anteriormente, en la asamblea anual de accionistas, el presidente Enrique Ostalé dijo en su discurso declaraciones preparadas que la empresa está trabajando para volver al grado de inversión lo antes posible, y que la empresa tiene posiciones cómodas de solvencia y tesorería.

González indicó que las compañías de calificación crediticia le han dicho a la compañía que apunte a una proporción de deuda neta a Ebitda de aproximadamente 4 veces.

“Estamos confiados en que eso es algo que debiésemos ser capaces de lograr”, dijo, añadiendo que el ratio se aproxima actualmente a 6.5 veces tras alcanzar un máximo de 8.6.

El sitio web de Falabella en una tableta organizado en Santiago, Chile, el miércoles 6 de setiembre de 2023. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg

El minorista opera grandes almacenes, tiendas de artículos para el hogar y supermercados en siete países latinoamericanos. En los últimos años, las fuertes inversiones para ampliar sus operaciones en línea y competir con gigantes como Amazon.com Inc. y MercadoLibre Inc. no dieron resultados positivos. Esto, sumado a una desaceleración económica general en la región, perjudicó a su balance y le llevó a perder el año pasado su calificación de grado de inversión.

Los bonos de Falabella se desplomaron en noviembre después de que tanto Fitch Ratings como S&P Global Ratings rebajaran la calificación crediticia del minorista a “basura”, citando un deterioro de las métricas de apalancamiento de Falabella y riesgos en su plan de reducción de la deuda.

El anterior gerente general entonces director ejecutivo Gastón Bottazzinni —que encabezó el crecimiento en el comercio electrónico, a través de acuerdos como la adquisición del mercado mexicano Linio en 2018— dimitió y fue sustituido en enero por González.

Falabella podría estar recuperando la confianza de los inversionistas en sus perspectivas. Las acciones del minorista han ganado un 40% desde finales de octubre, y sus ganancias del cuarto trimestre superaron las estimaciones. En el primer trimestre del año, los bonos en dólares de Falabella con vencimiento en 2032 arrojaron un rendimiento positivo del 6.9%, uno de los mejores entre todos los emisores chilenos de bonos corporativos en dólares, según datos compilados por Bloomberg.

Está previsto que Falabella publique los resultados del primer trimestre en mayo.

“2023 fue un año complicado, con retos económicos y políticos en nuestros tres mercados principales”, dijo Ostalé a la prensa. “Eso nos hizo trabajar más para corregir lo que había que corregir”.

