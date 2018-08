Facebook pierde negocio de publicidad de mayor banco de Italia

UniCredit SpA dejó de usar publicidad en Facebook Inc. , aduciendo que el gigante de los medios no ha actuado éticamente, una medida que otras grandes compañías también han amenazado con adoptar.

El máximo ejecutivo del banco, Jean Pierre Mustier, dijo que el grupo financiero italiano no tendrá ninguna relación comercial con Facebook porque sostiene que no ha actuado correctamente.

Mustier se refería a las actividades comerciales que incluyen las campañas publicitarias y de marketing, dijo un portavoz de UniCredit. Actualmente, el banco tiene una gran cantidad de cuentas de Facebook que se actualizan regularmente. Una portavoz de Facebook declinó comentar al respecto.

Facebook, junto con compañías tecnológicas de Estados Unidos que incluyen Alphabet Inc. y Twitter Inc., han estado bajo fuego por no monitorear dónde se colocan los anuncios. Pero pocas empresas han prohibido activamente toda la publicidad en Facebook. Unilever NV y Sonos Inc. han amenazado con retirar anuncios de plataformas tecnológicas.

A fines de julio, las acciones de Facebook cayeron más del 20% después que los ingresos del segundo trimestre mostraran los primeros indicios de desencanto de los usuarios en medio de escándalos públicos sobre la privacidad y el contenido. La compañía ha estado bajo fuego después de revelaciones de que la información personal de hasta 87 millones de usuarios terminó en manos de Cambridge Analytica, una consultora política que trabajó en la campaña presidencial de Donald Trump. Mozilla Corp., que desarrolla el navegador web Firefox, dijo en marzo que suspenderá sus anuncios para que no aparezcan en Facebook como resultado.

Sin embargo, los ingresos de Facebook, impulsados por las ventas de publicidad móvil, aumentaron 42% a US$ 13,200 millones en el segundo trimestre.