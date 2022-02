Por Tae Kim

Meta Platforms Inc., la matriz de Facebook, ha sufrido una serie de problemas públicos en el último año luego que los reguladores intensificaran su escrutinio de la empresa y Apple lanzara una función de privacidad que redujo una fuente clave de datos de usuarios.

Pero, como se desprende de las débiles perspectivas de ingresos de Meta presentadas el miércoles, la compañía enfrenta una nueva amenaza para su negocio. El escenario de las redes sociales parece estar cambiando rápidamente hacia los videos de formato corto, un espacio que no es dominado por Facebook, sino por TikTok.

Meta advirtió en su informe de resultados que los ingresos para el trimestre en curso ascenderían a entre US$ 27,000 millones y US$ 29,000 millones, muy por debajo de la estimación media de US$ 30,250 millones de los analistas encuestados por Bloomberg. Meta también informó que las cifras de usuarios del trimestre que finalizó en diciembre se habían estancado.

El débil reporte causó el desplome de las acciones de Meta, que llegaron a caer hasta un 27%.

Aunque los inversionistas estaban preparados para las señales de desaceleración del crecimiento de los usuarios, se vieron sorprendidos por la magnitud en que la empresa esperaba perder ingresos publicitarios a medida que competidores como TikTok ganaban terreno.

La plataforma Instagram de Meta tiene su propia función de videos cortos, llamada Reels, pero TikTok, propiedad de ByteDance Ltd., domina el espacio de los videos cortos generados por los usuarios. Meta no solo está perdiendo consumidores que optan por TikTok, sino que también está sufriendo una caída de los ingresos de los anuncios destinados al formato más corto en sus propias aplicaciones.

Desde hace un tiempo, ha habido señales de que Meta estaba tratando de encontrar la manera de hacer frente a la amenaza de TikTok y a la evolución de los gustos de los consumidores.

El verano pasado, el director de Instagram, Adam Mosseri , señaló que la plataforma planeaba ir más allá de su énfasis en compartir fotos y adoptar los videos, citando el éxito de TikTok. En la llamada de resultados del miércoles, el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, dijo que la compañía se estaba enfocando en Reels de Instagram debido al aumento de la popularidad de TikTok.

La creciente competencia de TikTok agrava la incertidumbre en torno al futuro de Meta. Zuckerberg ha insistido en que el éxito a largo plazo de la empresa depende del metaverso, su visión de un mundo virtual donde los consumidores pueden jugar, socializar y trabajar. Y por ello está gastando.

Los resultados publicados el miércoles muestran que Meta ha perdido más de US$ 20,000 millones en los últimos tres años en proyectos vinculados al metaverso.

El enorme compromiso financiero hacia una idea que sigue siendo en gran medida teórica ha creado incertidumbre sobre la trayectoria de Meta. Sin embargo, muchos inversionistas han estado dispuestos a aceptar los cuantiosos gastos siempre que supieran que el negocio principal de las redes sociales continuaría generando miles de millones en ingresos por publicidad. Pero ayer se dieron cuenta que el flujo de ingresos podría no ser tan confiable como pensaban.