El estudio global de Sostenibilidad y Cambio Climático 2018 de la consultora EY muestra que casi la totalidad de inversionistas institucionales evalúan la información ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) de una compañía antes de tomar una decisión de inversión. Para ser exactos, el 97% de encuestados utiliza esta información de desempeño no financiero, frente al 78% que arrojó el sondeo anterior.

En la otra cara de la moneda, el número de inversionistas que realiza una revisión “muy limitada o nula” de las revelaciones no financieras ha caído desde 48% en el primer estudio (2015) a solo 3% en el 2018. “Fueron más de 220 inversionistas consultados que invierten en sectores como finanzas, bienes raíces, minería y metales, energía, manufactura; y tienen una administración de activos que va desde los US$ 1,000 millones a US$ 50,000 millones”, explicó la gerente de Servicios de Sostenibilidad y Cambio Climático en EY , Nadia Malpartida.

En diálogo con Gestión, la ejecutiva de EY dio detalles sobre la elaboración del estudio, sus principales hallazgos, el interés de las empresas peruanas por el enfoque ESG, entre otros temas:

¿Qué tipo de inversores participaron en el estudio?

En mayo del 2018, EY desarrolló su cuarta encuesta a inversionistas globales sobre el uso de información no financiera en la toma de decisiones de inversión. Los encuestados provienen de diversas instituciones financieras, tales como administradoras de inversiones independientes (17%), negocios familiares (17%), fideicomisos (17%), banca (16%), pensión privada (7%), aseguradoras (7%), fundaciones (7%), pensión pública (6%), fondos soberanos de inversión (6%).

¿Cómo medir el rol de ESG en los resultados de una compañía?

El primer paso para cualquier organización es identificar cuáles son los temas relevantes en materia de sostenibilidad; es decir identificar los principales impactos que esta genera en el entorno social y ambiental, así como conocer cuáles son las principales demandas y necesidades de sus grupos de interés, entre ellos inversionistas, gobierno y reguladores, colaboradores, clientes y consumidores. A este proceso lo llamamos análisis de materialidad.

Existen diferentes estándares para identificar y comunicar la gestión de los temas materiales, como el Reporte Integrado, el Task Force on Climate-related Disclosures (TFCD), Principles of Responsible Investment (PRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), el Global Reporting Initiative (GRI) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

La data nos revela que lo más beneficioso para los inversionistas son los informes que reportan información financiera y no financiera de manera integrada. La calidad de los reportes y revelaciones de sostenibilidad es bastante amplia. Hay empresas que han integrado los factores ESG directamente en sus modelos de negocios y que desarrollan un análisis de materialidad. Por ejemplo, empresas del sector alimentos que saben la importancia de conservar la salud y la inocuidad de los alimentos, por lo que protegen su cadena de suministro por su importancia para el negocio y ofrecen nuevas alternativas de productos que impacten de una manera positiva en la salud y estilos de vida de sus consumidores.

¿Las empresas que aún no adoptan esta postura están destinadas a fracasar?

Las empresas que no gestionan los riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo van a experimentar desventajas competitivas y el riesgo de no reinventarse en el largo plazo.

De acuerdo al estudio, los principales factores ESG para la toma de decisiones de inversión y que harían que se descarte una inversión de inmediato por malas prácticas son el riesgo o historial de prácticas deficientes de gobierno corporativo (63%), riesgos en la cadena de suministro ligados a factores ESG (52%), riesgo o historial de prácticas de derechos humanos deficientes (49%) y riesgo de cambio climático (48%).

¿Diría que este enfoque es una iniciativa espontánea del sector corporativo o es más una respuesta a exigencias regulatorias?

De acuerdo a la encuesta, las motivaciones de las empresas para reportar y divulgar información sobre su desempeño ESG se relaciona en gran medida con los requisitos regulatorios pero también para demostrar una adecuada gestión del riesgo, explicar su estrategia para generar valor para los accionistas a largo plazo y responder a la presión competitiva.

Asimismo, los inversionistas respondieron en la encuesta que los reguladores nacionales son los más adecuados para liderar los esfuerzos por cerrar la brecha entre la demanda de la información no financiera por parte de los inversionistas y la información realmente proporcionada por las empresas.

En el Perú, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) desde el 2015 exige que las empresas peruanas que listen en bolsa presenten un “Reporte de Sostenibilidad Corporativa” como anexo a su memoria anual. Desde el 1 de octubre de este año, la SMV, mediante resolución, inició el proceso de consulta ciudadana del proyecto de Reporte de Sostenibilidad Corporativa que sustituye al reporte vigente con el fin de mejorar la calidad de información y que esta se ajuste a los requerimientos de los inversionistas y demás grupos de interés.

¿Cómo van estos esfuerzos en el Perú y la región?

De acuerdo a un reporte del 2018 de la SMV, 205 empresas en el Perú han presentado su informe de sostenibilidad. Unos datos interesantes que mencionar son:

Del 2016 al 2018 hay un aumento en el porcentaje de empresas que responden que “sí” a preguntas del Reporte de Sostenibilidad Corporativa que incluyen temas de políticas para asegurar los principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus colaboradores, política que establece lineamientos básicos para gestionar la relación con sus proveedores y política que establece los lineamientos básicos para la gestión de las relaciones con sus clientes.

68% de empresas con ingresos mayores a S/ 350 millones sí se han adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en materia de sostenibilidad, mientras que 78% de empresas con ingresos menores a S/ 350 millones no lo han hecho.

Además de reportar a la SMV, elaboran informes/reportes de sostenibilidad voluntariamente (84 empresas), por exigencia de inversionistas (9 empresas) y por exigencia de instituciones públicas (32 empresas).

36 empresas sí cuantifican y documentan la huella de carbono, huella hídrica, uso total de la energía y residuos que generan producto de sus actividades.

De igual manera, los especialistas del mercado de capitales que participaron en la encuesta La Voz del Mercado 2017-2018, elaborada por EY y la Bolsa de Valores de Lima, consideran que la gestión activa de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo impacta directamente en la decisión de inversión. En el Perú y Chile, el 66% coincide con esta respuesta y un 58% en Ecuador.

Podemos observar que son cada vez más las empresas que empiezan a integrar factores ESG en su estrategia de negocios, el reto está en que la estrategia responda a una adecuada gestión de riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad y que integre las principales preocupaciones y expectativas de los grupos de interés. Con ello las empresas podrán estar preparadas para crear valor a largo plazo.