Mediante un comunicado oficial, EV Resources Limited (EVR) anunció que Minera Montserrat S.A.C. (su filial participada al 50%), recibió el permiso que le habilita proceder a un programa inaugural de perforación diamantina del proyecto de cobre Don Enrique, ubicado en Jauja (Junín).

Tras la concesión del permiso, la compañía espera comenzar el programa de perforación a finales de este mes, sujeto a la disponibilidad de los equipos de perforación. “Estamos evaluando las propuestas de una serie de contratistas de perforación, sujeto a la disponibilidad de una plataforma adecuada. El equipo tiene la intención de comenzar la perforación antes de finales de noviembre de 2023″, comunicó la compañía

En 2022, la compañía adquirió una participación del 50% en el proyecto por US$ 150.000. Por el pago de otros US$ 150.000, obtuvo la opción de comprar el 50% restante, que se podrá hacer por un pago adicional de US$ 850.000 antes del 4 de mayo de 2024.

El proyecto cuenta con cuatro licencias que abarcan una superficie total de 1,800 hectáreas. Está situado a 21 km al noreste de Jauja y aproximadamente a 260 km de Lima.

Proceso de exploración

El programa de exploración de EVR se centró inicialmente en el muestreo de un tramo de 550 metros de brecha hidrotermal de la que se tomaron muestras anómalas de cobre, plata y oro. Posteriormente, se tomaron muestras dentro de un antiguo corte transversal de exploración desarrollado por un explorador anterior hace algunos años.

Asimismo, se llevó a cabo un estudio de polarización inducida (IP) de 28,8 kilómetros lineales en la propiedad y los resultados demostraron una alta cargabilidad hacia el oeste, lo que coincide con la cartografía del yacimiento. Además, se descubrió que esta anomalía de cargabilidad era cada vez más grande con la profundidad desde el nivel de 50 metros hasta el de 500, que era la extensión del estudio IP.

Trabajos en la comunidad

Minera Montserrat S.A.C. ha firmado un Acuerdo de Acceso a la Tierra final y definitivo con la comunidad de Quero, cerca del Proyecto Don Enrique. Durante los meses anteriores, el equipo de EVR ha mantenido una serie de reuniones productivas con representantes de la comunidad para explicar los planes de la empresa para el proyecto.

Estas reuniones incluyeron discusiones sobre un programa de inversión en beneficio de la comunidad de Quero. “El Acuerdo de Acceso a la Tierra es el resultado de varios meses de compromiso y establecimiento de relaciones, y el acuerdo negociado, de tres años de duración, incluye las condiciones en las que la empresa se ha comprometido a invertir en infraestructuras viarias, agricultura y otros proyectos de bienestar comunitario”, destacó la compañía.

