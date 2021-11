Nacida hace 26 años, Textiles Camones es uno de los principales jugadores en el mercado textil y confecciones. Hoy la empresa familiar se enfrenta a nuevos retos y traza planes a nivel regional. El pilar del desarrollo de sus líneas de negocio en los próximos años será la sostenibilidad y con ello, teniendo como meta el 2025, la empresa ya debe estar encaminada a ser una transnacional textil.

Textiles Camones participa en todos los procesos productivos…

Estamos desde la compra de hilados, ya que no tenemos hilandería, hasta la confección de la prenda terminada, tejeduría, tintorería, corte, confección, línea de acabado, bordado, estampado, lavandería y acabado final de prenda.

¿Les interesa ingresar a hilados?

Tenemos un proyecto. El suministro es estratégico y ahora que estamos en tiempo de factibilidad financiera vamos a realizar una integración hacia atrás, porque va en línea con nuestra estrategia de línea sostenible de producto.

¿A cuánto asciende la inversión en este proyecto?

Son alrededor de US$ 50 millones y la haremos entre 2022 y 2023. Vamos a empezar de cero, no con una compra. Va en dos etapas, una de US$ 30 millones (en los próximos dos años) y US$ 20 millones (los últimos tres años).

¿Hay espacios para seguir creciendo en su planta actual (Puente Piedra)?

Los 46 mil metros cuadrados (m2) nos han quedado cortos. A inicios de año hemos adquirido un terreno donde vamos a instalar una nueva planta de tejidos y el almacén central de la empresa. Son 10 mil m2 para hacer una renovación total de la línea de tejeduría y un almacén inteligente que nos permitirá tener espacio en la planta actual para un “relayout” de todas las líneas productivas, sobre todo en corte.

¿Qué más incluye este cambio?

Se va a ampliar la línea de confección con una tercera planta. Con ello vamos tras nuestro objetivo que es, al 2025, crecer 50% en la línea de producción textil y otro 50% en la línea de manufactura.

¿Cuándo estará listo este proyecto y cuánto invertirán?

Estaría listo en el tercer trimestre del 2022, y la inversión, con el terreno, es de US$ 8 millones.

¿Estos espacios serán suficientes para su crecimiento a futuro?

Más que espacios nuestro objetivo es pasar de producir 1.2 millones de prendas al mes a 2 millones; y en telas van a aumentar 500 toneladas más al mes llegando a 1.4 millones de kilos mensuales al 2025.

¿Cómo ven el contexto local para invertir?

Hay mercado. Tenemos tres décadas en el negocio y hemos pasado por diferentes problemas, pero creo que siempre hay oportunidad de crecimiento de hacer nuevas y mejores inversiones. Hoy, en el país, las condiciones no son las mejores, pero vamos a seguir invirtiendo.

¿En que basan su expectativa?

Uno de los secretos del éxito es que tenemos el mercado local, regional y de exportación de prendas, esas tres unidades nos permiten manejarnos mejor cuando los mercados sufren algún impacto, como ahora con el tema político.

¿Cómo está compuesta su cartera de clientes?

Estamos haciendo una recolocación de nuestra cartera al tener productos nuevos y diferenciados, que nos da acceso a una nueva gama de clientes top que estén en línea con esa necesidad eco sostenible. Tenemos en fila clientes que esperan la salida de nuestros nuevos productos para empezar la relación comercial.

¿A qué objetivo apuntan?

En el 2025, por lo menos el 60% de la facturación en la unidad de negocio de confección debe estar dirigida al mercado norteamericano, hoy es el 20%.

¿A cuántas marcas abastecen?

Deben ser unas 30 a más marcas y vamos a seguir con ellas porque tenemos nuevas líneas de producto que ellos quieren incorporar. Nuestra estrategia de más capacidad va dirigida a captar nuevos clientes.

¿Qué líneas de productos?

Nos enfocamos en tops y bottoms, ya que somos fabricantes de 100% de tejidos de punto, pero vamos a desarrollar nuevas líneas con tejidos inteligentes, eco sostenible, la nueva tendencia.

¿Les interesa ingresar a tejido plano?

Alguna vez lo vimos, pero el proyecto quedó en stand by, además el 95% de lo que se exporta es tejido de punto. De cara al futuro veremos que nos espera.

¿A cuántos países llegan actualmente?

En telas, estamos en prácticamente toda la región. Este año hemos sumado a Paraguay y un gigante como Brasil. Con confecciones a los tres continentes (Asia, América y Europa). Entre ambos negocios llegamos a 14 países.

Con la proyección que tienen ¿piensan instalar plantas en la región?

Lo pensamos fuertemente al 2025. Estamos en pleno proceso de desarrollo de plantas de producción textil en Colombia y Brasil. Ya contamos con el planeamiento estratégico en cada país.

¿Qué alcanzaría con ello la empresa?

La internacionalización ya que nuestro objetivo es ser una transnacional textil con presencia física en Colombia, Brasil y Perú, los tres pilares de producción textil en el mundo.

¿Irán solos o con algún socio?

Tenemos ofertas y propuesta en los dos países, aunque podemos ir solos al tener el “know how” del negocio. Sin embargo, es buena la presencia de un jugador local para tener el background en cada país, así que iremos con ese socio.

Hoy se enfocan en el B2B; ¿les interesa el B2C?

Es un proyecto que ha estado encarpetado y que implica relanzar nuestra marca Monti, marca de hace muchos años, y reconocida en su tiempo. La vamos a reflotar para el mercado local y regional, con nuestra propia línea de diseño y producto.

¿Tendrán tiendas propias?

Hoy con la marca tenemos una tienda en la fábrica y la vendemos por e-commerce. Nuestra idea con este relanzamiento, que será en el segundo semestre del 2022, es ir con corners en tiendas por departamento, no tiendas propias, porque creemos que el futuro es el e-commerce.

El portafolio en cuanto a facturación es un 60% textil y 40% confecciones, pero solo el 30% de producción textil está enfocada a la línea de confecciones, y ahí tenemos una oportunidad de crecimiento.

PERSPECTIVA

Sostenibilidad, el pilar del crecimiento para la compañía

Textiles Camones se trazó la meta que al 2025, en el negocio de confecciones, donde su principal mercado es Estados Unidos, el 80% de sus exportaciones deben ir a ese mercado. “Para ello tenemos una estrategia de productos sostenibles y con mezclas de fibras naturales ecoamigables, por ello tendremos toda una línea sostenible desde el hilado”, comenta Carlos Camones.

En textiles, para ese mismo año, el 40% de su producción estará basada en su nueva línea de productos eco sostenibles usando fibras naturales como la celulosa, rayones y bambú, entre otros, con mayor absorción y mejor porcentaje de humedad. “Eso permite que se consuma menos agua, además que usaremos menos colorantes”, agregó.

Su otra línea de producto está en los teñidos con uso de pigmentos naturales que hace que reduzcan al 80% el uso de colorantes usando menos químicos. Camones sostuvo que su estrategia de sostenibilidad está basada en seis pilares - que manejan desde hace dos años - y uno de ellos es ser carbono neutral en 2025, aunque se lograría antes.

El otro es la gestión en sostenible, como implementar el sistema de calidad del medio ambiente y el producto, y los usos y costumbres en reciclaje. “Tenemos una línea de producción en la que todos los desperdicios de corte ingresan ahí, para que se integren de nuevo al sistema productivo, hoy lo tercerizamos, pero con la hilandería ya lo podemos hacer”, refirió Camones, tras indicar que actualmente aprovechan casi el 90% de su residuo.

Otro pilar es la gestión de talento humano, y han alcanzado el Great Place to Work, anotó.