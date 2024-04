Sebastián García, gerente general de esta compañía, detalló a Gestión que todavía están lejos de alcanzar ventas similares a la época precovid. El mercado, conformado por 10 marcas, movió US$ 51 millones en 2023. En el caso de Ascensores, representante de Otis, logró ventas por US$ 10 millones, impulsado por dos líneas de negocios como el corporativo y residencial. En el primero alcanzó ventas por US$ 4.2 millones y en el segundo por US$ 5.6 millones.

“Del 2005 al 2019 estuvimos muy enfocados en el segmento corporativo, especialmente retail con 70% de participación en centros comerciales, supermercados, tiendas por departamento, edificios corporativos, universidades, mejoramiento del hogar, clínicas. A la par, también proveímos al segmento residencial, pero en una menor proporción”, afirmó. Este año, si bien todavía las proyecciones están por debajo de prepandemia, hay un panorama auspicioso. Así, se espera que el mercado mueva US$ 55 millones y en el caso puntual de la firma que representa a la española Otis, con 70 de años de presencia en Perú, prevé facturar US$ 11.5 millones, 12% por encima del 2023.

Avance en el segmento residencial

Ante la ralentización de la inversión privada, especialmente del sector retail, la compañía tiene en la mira casi duplicar su facturación en el segmento residencial hasta llegar a US$ 7.2 millones, un repunte de 23% en relación al 2023. “Apuntamos a una mayor penetración en el área residencial, especialmente en los edificios habitacionales por encima de los 10 pisos. Es ahí donde calza muy bien los ascensores de Otis, que han probado su efectividad en el sector retail, de alto tránsito”. añadió.

Paralelamente, están invirtiendo en entender las necesidades del cliente residencial, que es distinto al corporativo. “Este segmento requiere de mucha agilidad y flexibilidad, tomando en cuenta que se enfrenta a una serie de problemáticas como la ralentización de las ventas de departamentos; trabas burocráticas; entre otros”. En concreto, están destinando 2% de sus ventas, cerca de S/ 2.5 millones, en la implementación de un software de gestión de negocios, así como en nuevas herramientas para la modernización de los elevadores; en un área de analítica de datos para procesar información y tomar decisiones en menor tiempo, y en consultoría para capacitar a sus colaboradores.

Además, también tiene en la mira registrar crecimientos en su área de postventa, que es básicamente mantenimiento de los ascensores y escaleras ya instaladas. En eses sentido, tiene una cartera de 4,000 ascensores en mantenimiento. A la par, tiene una masa crítica de equipos que necesitan ser repuestos. La facturación en este rubro podría llegar a US$ 1 millón.

En tanto que, a nivel corporativo, recordó que las inversiones se han desacelerado en comparación de años anteriores, prueba de ello, es que únicamente instaló los ascensores de dos centros comerciales, Mall Aventura de San Juan de Lurigancho y de Iquitos, en 2023. “Tras ello, este segmento está contraído. Las oportunidades van a venir por las nuevas Línea de Metro o ampliaciones de aeropuertos”, comentó.

Justamente, respecto a lo último, están en tratativas con la cadena de hoteles Costa del Sol para la colocación de ascensores Otis en los hoteles cinco estrellas que construirán, a partir de este año, en la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez. “Nos van a invitar a las licitaciones en su momento para abastecerlos”, arguyó el gerente general de Ascensores.

Claves

Uso: Alrededor de 4 millones de peruanos usan diariamente los ascensores Otis.

Alrededor de 4 millones de peruanos usan diariamente los ascensores Otis. Lejos del año pico: El ejecutivo recordó que, tras el covid, la industria de transporte vertical todavía está lejos de lograr cifras como del 2014, que fue un año pico. “Desde el 2020, la facturación a nivel de mercado oscila entre US$ 55 a US$ 60 millones”, afirmó.

