La mayor empresa de energía solar del mundo dice que la escasez de vidrio está elevando los costos y retrasando la producción de nuevos paneles, lo que complica los planes de China para acelerar su giro hacia la energía limpia.

Los precios del vidrio que recubre los paneles fotovoltaicos han aumentado 71% desde julio, y los fabricantes están teniendo dificultades para producirlo lo suficientemente rápido como para mantener en inventario las ventas de más de una semana, según Daiwa Capital Markets. La escasez llega justo cuando la industria solar se inclina hacia los paneles bifaciales, que aumentan tanto la producción de energía como los requisitos de vidrio.

Productores de paneles solares como Longi Green Energy Technology Co. han pedido al Gobierno de China, hogar de la mayoría de la fabricación solar, que aborde la situación aprobando nuevas fábricas. De lo contrario, los aumentos de precios pueden encarecer demasiado la energía solar y detener el impulso de la industria.

“Si los generadores de energía solar ven los proyectos solares como antieconómicos, retrasarán la inversión en nuevos proyectos y eso reducirá la demanda de energía solar”, dijo Charles Jiang, gerente general del centro de gestión de la cadena de suministro en Longi, la compañía solar más grande del mundo por capitalización de mercado. “Las ganancias de las plantas de energía solar caerán por debajo de los niveles aceptables sin subsidios gubernamentales si los fabricantes de vidrio continúan aumentando los costos”.

En 2018, cuando la industria del vidrio contaminante y de alto consumo de energía enfrentaba problemas de sobrecapacidad, el Gobierno de China prohibió que las empresas agregaran nueva capacidad de producción. Longi y otras cinco importantes empresas solares se reunieron el martes con funcionarios del Gobierno y les pidieron que eliminaran las restricciones, al menos para el vidrio solar.

Paneles bifaciales

La demanda de vidrio también ha aumentado dentro de la industria solar debido a la creciente prominencia de los paneles bifaciales, que recubren la parte superior e inferior con vidrio, lo que permite un ligero aumento en la generación de energía a partir de la luz solar reflejada desde el suelo. Se espera que dichos paneles representen la mitad del mercado en el 2022, frente a 14% el año pasado, según analistas de Sunwah Kingsway.

Los fabricantes de vidrio solar se han disparado este año. Xinyi Solar Holdings Ltd. se duplicó con creces y Flat Glass Group Co. casi cuadruplicó su valor de mercado en Hong Kong. Las acciones se desplomaron el miércoles ante especulación de que podrían levantar los controles de capacidad y dado que una barrida demócrata en las elecciones estadounidenses no se materializó. Subieron el jueves junto con otros fabricantes como una victoria para Joe Biden y una agenda más ecológica en EE.UU. se volvió más probable.

Para los fabricantes de paneles, el vidrio ahora representa aproximadamente 20% del costo total de producción, al alza desde 10%, dijo Jiang, de Longi. Dado que las fábricas de vidrio tardan tanto en construir, la industria solar podría estar entre 20% y 30% en escasez del vidrio que necesita el próximo año, y el mercado no volverá a equilibrarse hasta el 2022, dijo.

La escasez llega en un momento inoportuno, a medida que desarrolladores solares se apresuran a terminar los proyectos para finales de este año y así asegurar los subsidios del Gobierno. También amenaza con detener el impulso justo cuando el Gobierno chino considera aumentar las adiciones de energía renovable a medida que el país apunta a controlar la contaminación y lograr la neutralidad en carbono para 2060.