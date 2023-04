Vince McMahon, el accionista mayoritario de WWE de 77 años, ha dirigido WWE durante cuatro décadas. (Photo by Michael N. Todaro/Getty Images)

Endeavour Group Holdings Inc. está a punto de llegar a un acuerdo para adquirir la firma World Wrestling Entertainment Inc. (WWE) por un valor empresarial de alrededor de US$ 9,000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

El conglomerado de entretenimiento planea anunciar un acuerdo con WWE esta semana y tan pronto como este lunes, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque el asunto no es público. Es posible que las conversaciones aún fracasen, agregaron las personas. Los representantes de Endeavour, WWE y McMahon se negaron a comentar. Mientras tanto, las acciones de WWE caen un 3.9% en las operaciones previas a la jornada bursátil, y Wells Fargo predijo que era poco probable una contraoferta. Las acciones de la empresa ya han subido un 33% este año, en tanto los inversores esperaban una venta, lo que le otorga un valor de mercado de unos US$ 6,800 millones. La empresa Endeavour ha estado detrás de la WWE durante los últimos meses, ansiosa por combinar la liga de lucha libre con su Ultimate Fighting Championship y convertirse en el rey indiscutible del entretenimiento de combate. El director ejecutivo de Endeavour, Ari Emanuel , cree que puede utilizar la experiencia y los recursos existentes de su empresa para negociar los derechos de medios y organizar eventos en todo el mundo para aumentar las ventas y reducir los costos en WWE. Endeavour será el accionista mayoritario de la nueva compañía y Emanuel se desempeñará como director ejecutivo, dijeron las personas. Emanuel también seguirá siendo el director ejecutivo de Endeavor, informó CNBC anteriormente, junto con las empresas que se acercan a un acuerdo. McMahon se queda Vince McMahon, el accionista mayoritario de WWE de 77 años, ha dirigido WWE durante cuatro décadas. Seguirá involucrado en el negocio después del acuerdo, al igual que Nick Khan, el director ejecutivo de la empresa. McMahon se reincorporó como presidente ejecutivo en enero para supervisar una revisión estratégica de la empresa. Dejó la firma el año pasado luego de revelaciones de que había pagado millones de dólares para resolver reclamos por conducta sexual inapropiada. Mientras él no estaba, los líderes de la empresa comenzaron a discutir opciones estratégicas antes de la próxima ronda de negociaciones con las empresas que transmiten los partidos de la WWE por televisión. WWE es un premio raro en los medios. Aunque es entretenimiento con guión, ofrece una audiencia en vivo para sus eventos similar a un evento deportivo. Fox Corp. y Comcast Corp. pagan cientos de millones de dólares al año por los derechos para mostrar los encuentros. La venta se está finalizando en el contexto de Wrestlemania, uno de los eventos más importantes en el calendario de la WWE. El evento de este año se llevará a cabo durante dos días en Los Ángeles. Expectativas de venta Las acciones de WWE subieron un 0.7% para cerrar en 91.26 dólares en las operaciones de Nueva York el viernes, lo que le otorga un valor de mercado de unos US$ 6,800 millones. McMahon buscaba obtener hasta US$ 9,000 millones para WWE en una venta, informó Bloomberg News en febrero. Emanuel y su equipo de liderazgo han transformado Endeavour a lo largo de los años desde sus raíces representando a actores de Hollywood en una empresa de medios multifacética. Representan a atletas, venden derechos de transmisión de eventos deportivos y poseen eventos en vivo en deportes y moda. También operan una empresa de tecnología de apuestas deportivas. La empresa se hizo pública en 2021 después de frustrar un intento de oferta pública inicial en 2019. Sus acciones cerraron el viernes solo 7 centavos por debajo de su precio de salida a bolsa de US$ 24, lo que le da a la compañía un valor de mercado de US$ 11,300 millones. UFC es el activo más valioso que posee Endeavour, y ahora Emanuel ha duplicado su apuesta en los deportes de combate. Fans devotos WWE es un negocio como pocos. Es una combinación de deportes y entretenimiento con fanáticos devotos que se presentan para seguir la historia dentro y fuera del ring. Unos 80,000 fanáticos asistieron dos noches seguidas al SoFi Stadium en Los Ángeles para el Wrestlemania anual de la compañía. Los fanáticos incluso vitorearon a los anfitriones en un escenario al aire libre durante un espectáculo previo al evento. Muchos de ellos lucían cinturones de campeonato dorados que costaban cientos de dólares. Pedro Calhau, un trabajador de TI de Portugal que asistía a su primera Wrestlemania, dijo que gastó US$ 400 en su cinturón colgado sobre su hombro. “Es como una telenovela, es como el teatro”, dijo Calhau afuera del estadio. “Para nosotros, es una escapada”. Dijo que pensaba que los US$ 9,000 millones eran un precio justo y agregó: “Espero que le devuelvan algo a los fanáticos”. ¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí