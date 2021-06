Los productores de banano orgánico en la región de Piura han mostrado su preocupación luego de que el pasado mes de abril el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) detectó la aparición del hongo ‘fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical TR4’ causante de la enfermedad de Panamá y que pone en peligro a este producto.

El presidente de la Mesa Técnica Regional del Banano Orgánico en Piura, Oscar Raymundo García, advirtió que este hongo pone en riesgo 9 mil hectáreas de cultivo de banano en Piura, el cual congrega a 10,500 productores de banano orgánico, por cual pidió apoyo a las autoridades para dotarles de recursos y prevenir la expansión de esta plaga.

“Las únicas medidas que estamos tomando son aumentar la seguridad evitando el ingreso de personas o visitantes a las parcelas. Senasa está haciendo talleres y capacitaciones con los productores y técnicos de las organizaciones para que comiencen a aplicar medidas; pero aún nos faltan implementos para hacer la desinfección del calzado o desinfección de las llantas de los autos que ingresan a las parcelas”, comentó.

El riesgo por la aparición de este hongo es bastante alto para el cultivo, ya que, si la plaga se disemina por todo el valle, la producción de banano orgánico podría desaparecer, advirtió el dirigente. También, existe la preocupación porque no todos los pequeños productores tienen conocimiento o información sobre las medidas de control de este hongo en Piura.

Productividad

Otro problema que enfrentan los productores de banano orgánico es la pandemia que ha impactado a la producción de este producto exportable que tiene como destino Europa y Estados Unidos.

Antes de la pandemia, un productor lograba sacar al mercado 1,600 cajas de banano orgánico por hectárea al año, sin embargo, este 2021 la producción ha disminuido a 1,200 cajas, una disminución de un 25% con respecto a prepandemia, dijo.

“Los pequeños productores de banano orgánico siempre están preocupados de mejorar la productividad y calidad del producto; sin embargo, por la pandemia ha sido complicado invertir en fertilizantes, abonos o aplicar alguna técnica para controlar plagas. Muchos han gastado su capital en temas de salud por el COVID-19”, manifestó Raymundo García.

Pérdidas

Con el último paro de transportistas en Piura, el dirigente señaló que los productores de banano orgánico registraron pérdidas de aproximadamente US$ 3 millones este año, igual sucede cuando hay huelga de pescadores en el Puerto de Paita desde donde sacan sus productos hasta las navieras.

“Debido a la pandemia no todos pueden desarrollar sus actividades al 100% en sus parcelas. Ha bajado bastante la productividad de muchas zonas, así como la calidad. Antes teníamos bastante pedido de banano orgánico, pero este año los pedidos ya no son iguales, los compradores ya no están consumiendo como en años anteriores. Los sobrecostos que hay que hacer para poder cosechar y exportar no permite que tengamos la misma rentabilidad”, dijo el presidente de la Mesa Técnica Regional del Banano Orgánico en Piura.

En Chepén

Por su parte, Alindor Romero Hernández, presidente de la Cooperativa Agraria de Productores Orgánicos - Caleb La Libertad, indicó que hasta el momento no se ha detectado la presencia del hongo ‘fusarium oxysporum’ en los cultivos de banano orgánico en Chepén, pero están atentos ante cualquier alerta de Senasa; sin embargo, hoy están concentrados en enfrentar la crisis sanitaria y mejorar su producción.

“Para superar la crisis hoy estamos mejorando la calidad de nuestro banano orgánico para obtener a tiempo los certificados de Senasa y otros certificados internacionales para llegar a los mercados de Europa y Estados Unidos. Además, estamos innovando con nueva tecnología para mejorar la calidad y producción””, comentó.

La Cooperativa Capo Caleb La Libertad concentra a 55 socios con 105 hectáreas de producción y 45 hectáreas en crecimiento. Actualmente producen 1,800 cajas de banano orgánico por semana y exportan por el puerto de Salaverry. En próximos meses, prevé a aumentar su producción a más de tres contenedores por semana, dijo.

CIFRAS Y DATOS

Envíos. La Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico de Querecotillo en Piura exporta aproximadamente 10 contenedores por semana.

Consumo. El consumo de banano orgánico viene incrementándose en el Perú, es por ello que el 30% de su producción los destinan a supermercados de Lima, Piura, Trujillo y otras regiones.

Precios. Estos han subido en el mercado local. Antes el racimo de 10 bananos orgánicos costaba un sol, ahora están un sol cada banano, dijo Raymundo García.

Nuevos mercados. Además de las grandes cadenas de supermercados, están interesados en pequeñas tiendas gourmet, hoteles y restaurantes.