Esta semana, la compañía estadounidense de capital privado General Atlantic informó que adquirió el fondo británico Actis, firma especialista en infraestructura sostenible que recientemente fue anunciada como la compradora de la totalidad de acciones de Enel Generación Perú y de Compañía Energética Veracruz, por medio su filial peruana Niagara Energy S.A.C.

Pese a que el monto de transacción no fue relevado, la nueva sociedad permitirá a General Atlantic incrementar su cartera en US$ 96,000 millones, añadiendo más de US$ 12.500 millones en activos bajo gestión. Fuera de la anunciada operación en Perú, Actis cuenta con una participación Chile, específicamente en la empresa Serena y negocios activos de EDP.

En comunicado oficial, Torbjorn Caesar, director de Actis, confirmó su continuidad como líder del negocio. “La fusión de ambas firmas combina estrategias distintas, pero altamente complementarias, que generan valor a largo plazo para nuestros inversores en temas estructurales clave, como la transición energética y la transición digital. El conjunto resultante es superior a la suma de sus partes”, señaló.

Participación en data centers

Actis, que actualmente gestiona alrededor de US$ 12,500 millones en activos, es un inversor relevante en el operador chino de data centers de hiperescala, Chayora, además de contar con una participación mayoritaria en el operador nigeriano Rack Centre. Además, el año pasado adquirió 11 data centers en Latinoamérica y Estados Unidos de Nabiax. La empresa también cuenta con inversiones significativas en infraestructura energética y bienes raíces.

Hasta la fecha, se sabe que General Atlantic no ha ejecutado inversiones significativas en dicho rubro en los últimos años, luego de adquirir una participación minoritaria en el desarrollador Aceco TI en 2012, además de haber invertido anteriormente en QTS.

“Abordar el cambio de paradigma global hacia la sostenibilidad requiere una transformación económica e inversiones de capital a gran escala. Con la incorporación de Actis, estamos dando un paso significativo para añadir capacidades de inversión sostenible que posicionan a General Atlantic para aprovechar este conjunto de oportunidades para nuestros inversores”, señaló Bill Ford, CEO de General Atlantic.

