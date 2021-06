Empresas







Empresa china de transporte Didi recauda US$ 4,000 millones en OPI de EE.UU. Didi fue cofundada en el 2012 por el ex empleado de Alibaba Will Wei Cheng, quien actualmente se desempeña como presidente ejecutivo. Cheng fue acompañado en este proyecto por Jean Qing Liu, un exbanquero de Goldman y actual presidente de la empresa de viajes compartidos.