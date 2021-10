Rumbo al desarrollo del proyecto Michiquillay (Cajamarca), Southern Copper firmó un convenio social con la comunidad Michiquillay en setiembre. Y a inicios de este mes, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental semi-detallado.

Así lo informó la empresa minera, tras indicar que conversan para la firma de un acuerdo similar con la comunidad de La Encañada, también el ámbito de la referida iniciativa cuya inversión asciende a US$ 2,500 millones.

De esa manera, apunta a iniciar un programa de exploración en profundidad en el primer trimestre del próximo año.

En la actualidad, la cartera de proyectos aprobados por la minera en Perú asciende a US$ 2,800 millones, de los cuales ya se han invertido US$ 1,600 millones. De incluir a Michiquillay y Los Chancas (US$ 2,600 millones), el compromiso de inversión llega a US$ 7,900 millones.

Sobre Tía María, espera que el Gobierno peruano apoye el inicio de construcción, en reconocimiento del avance de la empresa en el ámbito social y del trabajo que generará las obras (3,600 puestos directos y 5,400 indirectos).

Proyección

Aun con ciertos efectos de la pandemia, Southern Copper recorta su perspectiva de producción para el 2021 en sus minas de Perú y México a 957,000 toneladas de cobre.

En un reporte anterior, esta minera estimó que llegaría a las 960,000 toneladas.

Raúl Jacob, director financiero de la empresa, señaló que la producción el 2022 será aún menor. Sin embargo, esta repuntaría el año posterior.

“La producción de cobre se recuperará a aproximadamente un millón de toneladas en 2023, momento en el cual la producción de zinc se habrá más que duplicado gracias a nuevas operaciones”, comentó.

Resultados

En el tercer trimestre del 2021, la producción de cobre de Southern Copper cayó un 0.6% respecto al segundo trimestre. Si bien la mina Cuajone tuvo un buen desempeño, éste fue contrarrestado por menores leyes de mineral y de recuperación en pozos.

Las ganancias netas (net income) de la empresa crecieron 71% el tercer trimestre del 2021 frente al mismo periodo del 2020 a US$ 867.6 millones, todavía por debajo de la expectativa de los analistas. En tanto, las ventas aumentaron 26% a US$ 2,680 millones.

Las inversiones llegaron a US$ 243 millones en el tercer trimestre, 80.7% más que el 2020. En el acumulado a setiembre de 2021, el capex fue US$ 695 millones, representando 27.1% de la utilidad neta.